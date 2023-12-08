المصارعة الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية

رابطة الكاراتي للشباب بفينيسيا:

توجت المصارعة الجزائرية سيليا ويكان بالميدالية الذهبية (-50 كلغ)، في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة، في منافسة رابطة الكاراتي العالمي للشباب (أقل من 21 سنة) ذكور وإناث التي تجري من 7 إلى 10 ديسمبر بقاعة بالازو دي جيزولو”، بمدينة فينيسيا بإيطاليا، بحسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للكاراتي.

ونالت ويكان الميدالية الذهبية بعد الفوز على منافستها الإسبانية اوليفنزيا فيزوت ميريا، بنتيجة (5-0) في النهائي، فيما عادت الميدالية البرونزية للألمانية أوت سيدني ميشال.

وكانت المصارعة الجزائرية قد تجاوزت كلا من لونا باولا من بوليفيا (9-1) في الدور الأول، والإيطالية كاميلا برينا (9-1) في الدور الثاني، والأوكرانية فاليريا سرغييفا (8-0) في الدور الثالث، وأورونتاز مغانا من السلفادور (1-0) في ربع النهائي والكرواتية إيما سيغارديلي (1-1) في نصف النهائي.

موعد فينيسيا، يعد الخامس والأخير لهذا الموسم في سلسلة الدورات الدولية المخصصة لفئة أقل من 21 سنة التي أنشئت لإبراز مدى انتشار رياضة الكاراتي على مستوى فئة الشباب. وكانت الدورات السابقة قد جرت بكل من الفجيرة (الإماراتي العربية المتحدة) وكورون (إسبانيا) وبوراك (كرواتيا) وميريدا (المكسيك).

ويشارك أكثر من 4000 مصارع ومصارعة من 81 دولة منها الجزائر في موعد فينيسيا، وهو رقم قياسي لمختلف منافسات رياضة الكاراتي المخصصة لفئة الشباب.