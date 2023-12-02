المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم في دورة غراند سلام

تعرف الثلاثي الجزائري المتكون من أمينة بلقاضي ودريس مسعود ومصطفى ياسر بوعمار على منافسيهم في دورة غراند سلام للجيدو، التي تحتضنها طوكيو.

وأعفيت بلقاضي (أقل من 63 كلغ) من الدور الأول، حيث تستهل المنافسة مباشرة في الدور الثاني، ضد المكسيكية بريسكا أويتي الكاراز، المعفية كذلك من الدور الأول.

أما دريس مسعود (أقل من 73 كلغ) فيستهل المنافسة، بمواجهة الياباني تاكيشي يوسيكي، والفائز في المنازلة سيلاقي المكسيكي جلبيرتو كاردوسو، المعفي من الدور الأول .

ويواجه المصارع ياسر بوعمار (أقل من 100 كلغ) في الدور الأول الإسباني نيكولوز شيرازديشفيلي .

وتنطلق المسابقة الدولية صباح السبت بدخول مصارعي الأوزان الخفيفة أقل من 48 كغ عند السيدات، و60 كلغ لدى الرجال.

وخاض الثلاثي الجزائري تربصا تحضيريا بطوكيو، قبل دخول المنافسة، المقررة يومي السبت والأحد، والتي يسعى خلالها المشاركون إلى جمع أكبر عدد من النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس2024.