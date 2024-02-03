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رياضة

المصارع الجزائري دريس مسعود ينسحب من دورة “غراند سلام” بباريس

عمر سلامي
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المصارع الجزائري دريس مسعود ينسحب من دورة “غراند سلام” بباريس
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دريس مسعود

انسحب المصارع الجزائري دريس مسعود من دورة غراند سلام الجارية حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن دريس مسعود الذي أعفي من الدور الأول، كان من المقرر أن يواجه في الدور الثاني السعودي عبد الله حمد، إلا أنه انسحب لأسباب غير معروفة.

ومن جهة أخرى تعرف المصارعون الجزائريون الثلاثة رجال وسيدات المشاركون في الدورة على منافسيهم.

وتلاقي أمينة بلقاضي في وزن 63 كلغ، والمعفاة من الدور الأول للمجموعة الرابعة، فتلاقي الكوبية ميلان دال طورو كارفخال، في الدور الثاني.
ويواجه مصطفى ياسر بوعمار من المجموعة الأولى لفئة أقل من 100كلغ في الدور الأول الياباني أري دوتا.

أما صونيا أصلاح من المجموعة الثانية، فتواجه في الدور الأول، الفرنسية اني فاطوماطة بايرو .

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