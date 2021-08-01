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رياضة

المصارع فرقات يضيف خيبة جديدة للمشاركة الجزائرية

سليم.ع
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المصارع فرقات يضيف خيبة جديدة للمشاركة الجزائرية

عرف اليوم التاسع من المشاركة الجزائرية في أولمبياد طوكيو، توديع رياضي جزائري آخر للمنافسة، ويتعلق الأمر بالمصارع عبد الكريم فرقات.
وأقصيّ المصارع فرقات في وزن أقل من 60 كلغ مصارعة إغريقو رومانية، في ثمن النهائي عقب الهزيمة أمام الياباني فونينا كينشيرو بنتيجة 8-0.
ويضاف فرقات بعد إقصائه للقائمة العريضة، من الرياضيين الجزائريين، الذين ودعوا المنافسة في مختلف الرياضات، وبنتائج مخيبة، بعدما احتل أغلبيتهم المراكز الأخيرة.
وكانت آخر الخيبات، إقصاء الملاكم محمد فليسي السبت، في اليوم الثامن من المنافسة، إلى جانب إقصاء العدائين لبنى بن حاجة وياسين حتحات.
وبالنظر إلى النتائج المخيّبة للبعثة الجزائرية المشاركة في الأولمبياد، والمستوى الذي يفرضه المنافسون من مختلف البلدان، يثبت الرياضي الجزائري عدم قدرته على مجاراة الريتم العالمي، ويطرح في نفس الوقت تساؤلات عن مستوى التحضير للحدث العالمي.

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