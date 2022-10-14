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المصالحة الفلسطينية: هكذا علق الاتحاد الأوروبي على “إعلان الجزائر”  

الشروق أونلاين
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المصالحة الفلسطينية: هكذا علق الاتحاد الأوروبي على “إعلان الجزائر”  

وصف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، توقيع الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” بالأنباء المشجعة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له “إنّ أنباء مشجعة حول نتائج المحادثات الفلسطينية الداخلية في الجزائر، على الفصائل الفلسطينية الآن تكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة، والاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية، حيث أنها أساسية لضمان الشرعية الديمقراطية للممثلين السياسيين والمؤسسات الفلسطينية”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم جميع الجهود في هذا الصدد”.

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