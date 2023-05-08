المصالح الصحية لولاية الجزائر لم تسجّل حالات إصابة بالسلّ بين المهاجرين (بيان)

لم تسجّل المصالح الصحية لولاية الجزائر حالات إصابة بمرض السلّ، بين الأشخاص المهاجرين، حسب ما ذكره يوم الإثنين بيان لوزارة الصحة.

وجاء بيان الوزارة ردّا على “ما تمّ تداوله من معلومات بخصوص ظهور وباء السل وسط الأشخاص المهاجرين الذين يعيشون في الجزائر”.

وقالت الوزيرة إنها سجّلت 5 حالات إصابة بالمرض العام الماضي بولاية البليدة، وقد تماثل 4 منهم للشفاء، في حين توفي طفل من جنسية أجنبية في الثالثة من العمر.

وأكدت الوزارة بالموازاة مع ذلك، أن الجزائر تعتمد برنامجا وطنيا للوقاية و مكافحة السلّ منذ السنوات الأولى للاستقلال، وهو يتضمّن تلقيح جميع الأطفال حديثي الولادة.

وقد سمح هذا البرنامج بتراجع نسبة الإصابة بالمرض من 23.1 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2010، إلى 9.8 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2022.

بالمقابل، تذكر وزارة الصحة أن مرض السل مرض معد، يتوجب الإبلاغ عن كل حالة للإصابة به. حيث أنه ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الهواء وعبر الإفرازات اللعابية.