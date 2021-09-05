تُتداول هذه الأيام فيديوهاتٌ على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي لمحللين رياضيين ومناصرين مصريين يبدون فيها انبهارهم بتصاعد مستوى المنتخب الوطني لكرة القدم من مباراة إلى أخرى، والنتائج الكبيرة التي أصبح يحققها في شتى المنافسات، وكذا المباريات الودية.

وقال المحللون والمناصرون المصريون إنّ المنتخب الجزائري أصبح “مُرعِبا”، لذلك يتمنّون أن لا توقعه القرعة مع منتخبهم في المباراتين الفاصلتين المؤهِّلتين إلى المونديال في مارس المقبل.

وقبل ذلك، تمنى الإعلامي المعروف مدحت شلبي أن يحتلّ المنتخبُ المصري المرتبة الأولى في مجموعته خلال الدور الأول لكأس إفريقيا المقبلة في جانفي 2022 بالكاميرون، لأن احتلاله المرتبة الثانية تعني مقابلة الجزائر في الدور الثمُن النهائي، ما يجعل تأهُّله صعبا جدا.