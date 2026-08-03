المصري البورسعيدي يتعاقد رسمياً مع خير الدين طوال

أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده رسمياً مع صانع الألعاب خير الدين طوال، قادماً من نادي وفاق سطيف، ليكون أحدث تدعيمات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقام النادي المصري بتسديد قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع وفاق سطيف، والبالغة 240 ألف دولار، لحسم الصفقة بصفة نهائية. ويُعد طوال الخامس في قائمة الوافدين الجدد للنادي، بعد التعاقد مع ياسين الملاح من فاركو، والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي، إضافة إلى ثنائي الأهلي مصطفى العش ومحمد شكري.

بدأ طوال مسيرته الكروية مع اتحاد العاصمة عام 2023، قبل أن يخوض تجارب على سبيل الإعارة مع نجم بن عكنون ومولودية البيض عام 2024، لينتقل بعدها إلى وفاق سطيف صيف 2025؛ حيث شارك معه في 32 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين. وتسعى إدارة المصري إلى تعزيز الصفوف لمواصلة النتائج الإيجابية، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة ضمن مرحلة تحديد البطل، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر عقب فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة.