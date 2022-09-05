المصري البورسعيدي يضم الجزائري عماد الدين بوبكر

قادما من نادي الوداد البيضاوي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن التعاقد مع عماد الدين بوبكر، مدافع منتخب الجزائر للمحليين، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي، وسعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، وعليه انتقل اللاعب لصفوف النسور الخضر بعقد يمتد لمدة موسمين وينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

من جهته، أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، سعادته بالتوصل لاتفاق مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد بشأن انتقال اللاعب عماد الدين بوبكر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد تأكيدًا للعلاقات الطيبة وعلاقات التوأمة التي تجمع بين الناديين الشقيقين خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت اتفاقه -كامل أبو علي – مع الناصري على تنازل نادي الوداد عن شكواه المقدمة ضد النادي المصري بشأن مستحقات اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو، التي تم سدادها مؤخرا بواسطة أبو علي.الجدير بالذكر أن اللاعب عماد الدين بوبكر، والبالغ من العمر 27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وقد حصل من قبل على لقب أفضل مدافع بالدوري الجزائري، علمًا بأنه قد سبق له اللعب في صفوف شبيبة الساورة الجزائري أيضًا والذي انضم من خلاله لمنتخب الجزائر للمحليين.