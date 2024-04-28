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رياضة

المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب

الشروق الرياضي
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المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب
ح.م
لقطة من مباراة أشبال الجزائر وتونس.

أشاد المصري جمال علام رئيس اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، بِالدور الجزائري المُحكم في تنظيم دورة الأشبال لِهذه المنطقة.

واحتضنت الجزائر هذه المنافسة في الأيّام القليلة الماضية، بِمُشاركة “الخضر” لِصنف أقلّ من 17 سنة، ونظرائهم من تونس وليبيا ومصر والمغرب. وذلك بِملعبَي “سالم مبروكي” بِالرويبة و”عمر حمادي” بِبولوغين.

ومنح جمال علام العلامة الكاملة لِاتحاد الكرة الجزائري، مثلما هو الشّأن للتونسي محمود الهمامي المدير التنفيذي لِاتحاد شمال إفريقيا للعبة. كما تُبرزه التصريحات في صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

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