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رياضة

المصري صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

الشروق أونلاين
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المصري صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح

حقق مهاجم ليفربول، محمد صلاح رقما قياسيا في مباراة ناديه أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 64 من زمن اللقاء على ملعب “أنفيلد”، ليساهم في حسم “الريدز” لقب بطل الدوري “البريمير ليغ” قبل النهاية بأربع جولات.

ووصل النجم المصري إلى 185 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجاوز بذلك أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، النجم السابق لمانشستر سيتي، أغويرو، بفارق هدف واحد.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن صلاح أصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ “البريميرليغ”.

كما أشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تقدم النجم المصري إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين أندرو كول صاحب المرتبة الرابعة برصيد 187 هدفا.

وأفادت شبكة “سكواكا” بأن صلاح ساهم في تسجيل 272 هدفا في “البريميرليغ”، متجاوزا النجم الويلزي ريان غيغز أسطورة فريق مانشستر يونايتد 271 هدفا، رغم خوض المهاجم المصري 335 مباراة أقل.

ويتصدر محمد صلاح، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 28 هدفا، مبتعدا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نجم فريق نيوكاسل يونايتد.

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