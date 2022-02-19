المصري عصام عبد الفتاح يسعى لحرمان “غربال” من أحد مساعديه في المونديال

أهان التحكيم الجزائري و"الفاف".. "شاهد ما شافش حاجة"

يعمل خبير التحكيم المصري عصام عبد الفتاح، بكل ما أوتي من جهد وقوة في الكواليس، على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، من أجل حرمان الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، من أحد مساعديه، وتعويضه بحكم مساعد مصري، خلال فعاليات كأس العالم المقررة نهاية السنة الجارية بقطر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد اختار ثلاثي التحكيم الجزائري غربال وايتشعلي وقوراري للمشاركة في “مونديال” قطر 2022، رفقة 7 ثلاثي تحكيم آخرين عن “القارة السمراء”.

وقال مصدر مطلع لـ”الشروق” أن الحكم المصري السابق عصام عبد الفتاح، مسؤول التطوير في لجنة حكام “الكاف”، يعمل من أجل تحطيم وخلط حسابات طاقم التحكيم الجزائري الذي يقوده حكم الساحة مصطفى غربال، الذي تألق منذ سنوات على المستويين المحلي وخاصة الدولي.

ولفت غربال ومساعديه الأضواء مؤخرا بإدارة مباراتين افتتاحيتين في منافستين كبيرتين مختلفتين، الأولى في كأس إفريقيا بالكاميرون بين المنتخبين الكاميروني والبوركينابي، والثانية في كأس العالم بالأندية بالإمارات بين نادي الجزيرة وفريق وبيري من تاهيتي.

وأضاف مصدر “الشروق” أن عبد الفتاح كثف مؤخرا من تحركاته على مستوى “الكاف” قبل مراسلة “الفيفا”، من أجل إضافة اسم حكم مصري مساعد، في قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات “المونديال”، على حساب أحد الجزائريين قوراري أو ايتشعلي.

فضلا عن ذلك، فقد أشهر الحكم المصري السابق بطاقته الحمراء في وجه الحكمات الجزائريات باعتباره مسؤولا عن التحكيم في شمال إفريقيا، فمنذ عدة أشهر لم يتم تعيينهن لإدارة اللقاءات الدولية، وبعد ضغط كبير قام بتعيين “حكمتين جزائريتين فقط”، في لقاء المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية لحساب دور الذهاب الثاني بتصفيات كأس أمم أفريقيا للسيدات (المغرب 2022) الذي لعب أول أمس، وانتهى بفوز التونسيات بحماسية كاملة، وأدارته الحكمة المصرية شاهندة سعد المغربي، وساعدتها مواطنتها يارا عاطف، والجزائريتين أسماء فريال وهاب حكمة مساعدة ولمياء عثمان حكمة رابعة.

ورغم أن الجزائر تملك طاقم مؤهل لإدارة اللقاءات الدولية ويملك بتجربة كبيرة، إلا أن عصام عبد الفتاح، يفضل دوما حكمات أخريات من مصر وتونس والمغرب، متجاهلا في الآن ذاته الجزائريات لأسباب لا يعلمها إلا التقني المصري.

يحدث هذا في وقت الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، الذي يلعب دور “شاهد ما شافش حاجة” أمام التجاوزات التي تحدث للتحكيم الجزائري، وخاصة من بعض المسؤولين السابقين الذين تستروا على أفعال وتصرفات عصام عبد الفتاح ضد الجزائر، رغم امتلاكهم لحقائق “مذهلة” ودلائل تورط الحكم المصري السابق مع الهيئات الدولية.

وقال أحد المقربين من سلك التحكيم لـ”الشروق” حرفيا: “أطلب من “الفاف” التحرك سريعا ومراسلة الهيئات الدولية، قبل فوات الأوان..ما يقوم به المصري عصام عبد الفتاح غير مقبول تماما، لقد عاث فسادا في سلك التحكيم”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، جدد الثقة في عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، مع تكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته في إدارة اللجنة، رغم تلقيه انتقادات كبيرة من أحد الحكام المصريين على غرار زميله السابق سعيد حمزة حلبي، الذي وجه له اتهامات خطيرة جدا، وطالبه بالاستقالة فورا والابتعاد نهائيا عن مجال كرة القدم أو كشفه أمام الرأي العام.. قضية للمتابعة.