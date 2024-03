المصري محمد النني يفتتح “غرفة صلاة” في ملعب أرسنال

أعلن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، المصري محمد النني، افتتاحه غرفة صلاة للاعبين داخل ملعب “الإمارات”، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ونشر محمد النني عبر حسابه على منصة “إكس” لقطات مصورة من افتتاحه غرفة تتيح للاعبين فرصة تأدية الصلاة فيها، وعلق قائلا: “أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في ملعب الإمارات”.

وأضاف: “الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغيّر حياة لاعبي أرسنال في المستقبل”.

وتابع: “أنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك”.

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium.

Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal ❤️ pic.twitter.com/ovuqLUtJIr

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024