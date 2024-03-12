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رياضة

المصري محمد النني يفتتح “غرفة صلاة” في ملعب أرسنال

عمر سلامي
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المصري محمد النني يفتتح “غرفة صلاة” في ملعب أرسنال
ح.م
محمد النني

أعلن لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، المصري محمد النني، افتتاحه غرفة صلاة للاعبين داخل ملعب “الإمارات”، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ونشر محمد النني عبر حسابه على منصة “إكس” لقطات مصورة من افتتاحه غرفة تتيح للاعبين فرصة تأدية الصلاة فيها، وعلق قائلا: “أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في ملعب الإمارات”.

وأضاف: “الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغيّر حياة لاعبي أرسنال في المستقبل”.

وتابع: “أنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك”.

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