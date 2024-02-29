-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المصلحة المركزية “SCLTIS” تضبط 12 كلغ من الكوكايين

الشروق أونلاين
  • 368
  • 0
المصلحة المركزية “SCLTIS” تضبط 12 كلغ من الكوكايين
ح.م
صورة للموقوفين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، مع ضبط 12 كلغ من الكوكايين.

ويمتد نشاط هذه العصابة الإجرامية، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الخميس، من ولايات الجنوب نحو شمال الوطن.

وقد كشفت التحريات التي باشرها محققو المصلحة المركزية، عن لجوء أفراد هذه الشبكة إلى استخدام مخبأ سرّي، بأحد الأجزاء المغلقة لمركبة، بغرض التمويه وتمرير المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه  بهم يوم الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد في العاصمة، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
هذه أسعار سكنات الترقوي الحرّ (LPL) في 23 ولاية

هذه أسعار سكنات الترقوي الحرّ (LPL) في 23 ولاية

توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين الجزائر وموزمبيق

توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين الجزائر وموزمبيق

شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

المدارس لغرس روح الابتكار وريادة الأعمال

المدارس لغرس روح الابتكار وريادة الأعمال

تدشين مقر معهد أبحاث الغاز بالجزائر

تدشين مقر معهد أبحاث الغاز بالجزائر

إيتوزا: برنامج خاص لنقل المصلين إلى جامع الجزائر وهذه تفاصيله

إيتوزا: برنامج خاص لنقل المصلين إلى جامع الجزائر وهذه تفاصيله

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد