المصلحة المركزية “SCLTIS” تضبط 12 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، مع ضبط 12 كلغ من الكوكايين.

ويمتد نشاط هذه العصابة الإجرامية، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الخميس، من ولايات الجنوب نحو شمال الوطن.

وقد كشفت التحريات التي باشرها محققو المصلحة المركزية، عن لجوء أفراد هذه الشبكة إلى استخدام مخبأ سرّي، بأحد الأجزاء المغلقة لمركبة، بغرض التمويه وتمرير المخدرات الصلبة.

وتم تقديم المشتبه بهم يوم الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد في العاصمة، يضيف البيان.