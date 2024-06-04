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اقتصاد

المصنع الأول إفريقيا لإنتاج بلورات الأنسولين في باتنة

الشروق أونلاين
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المصنع الأول إفريقيا لإنتاج بلورات الأنسولين في باتنة
ح.م
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الثلاثاء بباتنة، رفقة وزير الريّ طه دربال والوالي محمد بن مالك، بوضع حجر الأساس لبناء المصنع الأول على المستوى القاري لإنتاج بلورات الأنسولين.

وستصل القدرة الإنتاجية السنوية لهذا المصنع إلى 1500 كيلوغرام، توجّه لتلبية احتياجات السوق الوطنية. مع تحقيق فائض مخصّص للتصدير، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وقدّرت قيمة الاستثمار في هذه الوحدة الإنتاجية، الممتدّة على مساحة 5000 متر مربع، بـ 1.7 مليار دينار جزائري. وينتظر منها توفير أكثر من 200 فرصة عمل.

كما أشرف الوزير عون خلال زيارته إلى باتنة، على وضع حجر الأساس لمشروع وحدة صناعية أخرى لإنتاج المواد الأولية للباراسيتامول وحمض الساليسيليك. بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويًا.

إلى جانب مصنع لإنتاج المواد الأولية الخاصة بعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ومضادات مرض السكري، ومضادات الالتهابات.

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