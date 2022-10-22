-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
المضاربة!
باقي بوخالفة
2022/10/22
82
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
النرويج تهنئ الجزائر على نجاحها في تحقيق المصالحة الفلسطينية
تركيز الزيت في السلجم الجزائري.. الأعلى في العالم
الحكومة تحدّد قيمة الوجبة المدرسية.. وهذه مكوّناتها
وزير الداخلية: استكمال تعديل قانوني الولاية والبلدية قبل نهاية 2022
تفعيل التعاقد بين “الضمان الاجتماعي” ومؤسسات الصحة
الرئيس تبون يوقع مرسوما جديدا يخص “تقاعد” أفراد الجالية بالخارج
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
ماجدة الرومي تدعم شيرين عبد الوهاب بـ “كلمات ليست كالكلمات”
2022/10/20
محرز يُودّع ريبيري بِطريقته الخاصّة
2022/10/21
مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب
2022/10/22
بِالفيديو: بلايلي “يُهين” المغربي حكيمي
2022/10/21
إدارة “غلادباخ” تُوضّح بِخصوص مستقبل بن سبعيني
2022/10/22
الرأي
المزيد
الثروة الأخرى التي نملك
محمد سليم قلالة
2022/10/22
أمراض التسيير وكثرة التبذير
ياسين معلومي
2022/10/22
الطالب والمطلوب من القمة
عمار يزلي
2022/10/21
عندما يتكلّم القانون
عبد الناصر بن عيسى
2022/10/21
حرية تعبير أم استفزاز؟!
رشيد ولد بوسيافة
2022/10/19