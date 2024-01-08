المضاربة بالأرز.. إيداع متهمين الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الاثنين، أمرا بإيداع متهمين اثنين الحبس المؤقت في قضية المضاربة بمادة الأرز.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد – قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – الرأي العام أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية تم بتاريخ 30 ديسمبر الماضي ضبط شاحنة من طرف عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بلدية بودواو محملة بكمية من مادة الأرز مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب كما تم العثور على كمية أخرى من المادة نفسها بمقر الشركة.

وقالت محكمة سيدي امحمد في بيان لها توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محملة بالأرز موجهة للتوضيب ولكنه باعها على حالتها لأحد تجار الجملة.

وفتحت محكمة سيد امحمد تحقيقا قضائيا بجنحة المضاربة غير المشروعة وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.