المضاربة بالسلع: إيداع 76 شخصا السجن في ظرف 4 أيام

أكدت وزارة العدل، الخميس، في بيان لها، تسجيل متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمسجن 76 منهم بمدد تتراوح بين 7 و20 سنة.

وحسب بيان لوزارة العدل “سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري”.

وأضاف: قد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد (76) منهم لمدد تتراوح بين 07 و 20 ســـــنــــــة حبســـــا نافـــــذا، و غرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، ميلة والشلف.

وأوضح: يجدر التذكير أن الردع الأمني والقضائي لجريمة المضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار للسوق الوطنية.