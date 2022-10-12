المضاربة بالمواد الغذائية.. حماية المستهلك تعتزم تقديم مقترحات عملية   

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الأربعاء، أنها تبدي استعدادها الكامل، للتعاون والمساهمة مع مختلف القطاعات التنفيذية في تشخيص مواقع الخلل داخل السوق وكذا تقديم المقترحات العملية لأكثر استقرار وضبط.

وقالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنها تتابع بقلق واهتمام كبيرين تطورات السوق، وتكرر التذبذب في توزيع بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ما انعكس سلبا على المستهلك ماديا ومعنويا وتجلي الأمر في العدد اللامتناهي من الشكاوي التي تصلها.

كما رحبت المنظمة بسلسلة الإجراءات المتخذة للتعامل بصرامة وشدة مع الذين يعكرون صفوة وطمأنينة المواطن الجزائري في إشباع حاجياته، ودعت كافة المواطنين والتجار المخلصين إلى الانخراط في مسعىي مجابهة المضاربين وكسر شوكتهم لأجل وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها.

بالمقابل عبرت المنظمة عن ارتياحها لإيلاء رئيس الجمهورية اهتماما بالغا لملف القدرة الشرائية، بإسداء تعليمات لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن ، خاصة بعد مخلفات الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد، مقترحة على الفاعلين في الميدان من المجتمع المدني، فتح ورشات في هذا الشأن لإبداء الرأي و النقاش الموضوعي في إطار الديمقراطية التشاركية، بعيدا عن أي تجاذبات أو توظيف سياسي.