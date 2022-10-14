المضاربة غير المشروعة: سجن 40 شخصا خلال 3 أيام

كشفت وزارة العدل عن تقديم 45 شخصا متهما في قضايا المضاربة غير المشروعة أمام الجهات القضائية، منهم 40 تم سجنهم إما بأحكام نهائية أو وضعهم رهن الحبس المؤقت.

وحسب بيان لوزارة العدل فقد سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة.

وأكدت الوزارة أن بعض المتابعين أحيل أمام المحاكم طبقا لاجراءات المثول الفوري والبعص الآخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفيما يخض القضايا المحالة على المحاكم طبقا لاجراءات المثول الفوري فقد صدرت أحكام بالحبس ضد 10متهمين تتراوح مابين 8 و12 سنة نافدة وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار.

أما بخصوص القضايا المحالة أمام القسم المختص في مكافحة الجريمة المنظمة، أعلن المصدر ذاته عن تقديم 35 شخصا ومتابعتهم بجنابات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة اجرامية منظمة واحالتهم غلى قاضي التحقيق.

وفي هذا الصدد تم ايداع 30 منهم الحبس المؤقت، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة.

سجن 18 متورّطا في قضايا المضاربة بعدة ولايات

وفي 11 أكتوبر 2022، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة في بيان، تقديم 23 شخصا اتهموا بالتورّط في قضايا متعلقة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك أمام قسم مكافحة الإرهاب لنيابة المحكمة وتم حبس 18 منهم.

وجاء بيان وكيل الجمهورية كالتالي: