المضاربة في الورق تنذر بأزمة عاصفة في الكتاب المدرسي في الدخول المقبل

نائب رئيس نقابة الناشرين يستنجد برئيس الجمهورية

ناشد نائب رئيس نقابة الناشرين، حكيم بحري، رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد للمضاربة في سعر الورق، التي قد تنذر بأزمة عاصفة في الدخول المدرسي المقبل.

وقال مدير منشورات بهاء الدين، خلال ندوة عقدها بجناح النقابة بالمعرض الدولي للكتاب، إن الارتفاع الكبير لسعر الورق في السوق الدولية الذي ضخمت منه أزمة كورونا عالميا لم تتنبه إليه في الجزائر حاليا، وقد يظهر أثره في الدخول الاجتماعي المقبل.. وقد تعرف المدارس الجزائرية أزمة في الكتاب والكراريس.

وأضاف حكيم بحري، أن سعر الورق تضاعف في السوق الجزائرية ثلاث مرات، حيث بلغ حاليا 440 دينار للكيلوغرام، وارتفع، خلال أسبوع من 11 إلى 12 في المائة.. ما يعني أن ثمة مضاربين يعبثون بالسوق.

وشدّد المتحدث، خلال المداخلة التي تناول فيها أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية على صناعة الكتاب في الجزائر، على وجوب تدخل الدولة بصرامة لوضع حد للمضاربة التي يعرفها مجال حيوي مثل الورق، فقد تكون لها تداعيات كبيرة في القريب العاجل، منها صناعة الكتاب، حيث اعتبر المتحدث أن تحسين مستوى الكتاب الجزائري وإيصاله إلى السوق الدولية وضمان جودته يتطلب جهودا في دعم المهينين الحقيقيين، حيث يتواجد اليوم في الساحة، حسب أرقام الغرفة التجارية، 1515 ناشر، غير أننا في الواقع لا نجد هذا العدد حقيقة، ما يعني أن الدولة مجبرة على إعادة تنظيم القطاع.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية واستمرار فوضى السوق والمضاربة، ما قد يدفع الناشرين أو ما تبقى منهم مستقبلا، إلى الهروب شرقا وغربا والطباعة في الخارج، طالما أن تصدير الكتاب من الجزائر عملية معقدة جدا وبيروقراطية، تعامل الناشر كأنه مهرب عملة، بينما يحتاج الكتاب إلى تشريعات خاصة ووضعه في خانة المنتجات الإستراتيجية.