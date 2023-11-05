المطاعم المدرسية.. خدمات لا ترقى إلى حقوق التلاميذ

الوزارة تسارع لتنصيب الديوان الوطني لتحسين تسييرها

انتقدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وضعية المطاعم المدرسية التابعة للمدارس الابتدائية، بسبب استخدامها لتجهيزات ووسائل قديمة جدا في عملية الطهي، وافتقاد أغلبها لطباخين من ذوي الشهادات، الأمر الذي سينعكس مع مرور الوقت بالسلب على صحة التلاميذ، بسبب رداءة الوجبة الغذائية، فيما اقترحت أهمية إنشاء دواوين ولائية للمطاعم المدرسية، لدعم عمل ونشاط الديوان الوطني لتسيير المطاعم المدرسية الذي سينصب لاحقا.

أوضح رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، في تصريح لـ”الشروق”، أن “الساتاف” قد وقفت على تواجد أغلب المطاعم المدرسية التابعة للمدارس الابتدائية في وضعية كارثية، بعد 50 يوما من الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2023/2024، وذلك جراء افتقادها لتجهيزات عصرية، حيث إن أغلبها لا تزال لحد اليوم تستخدم وسائل تقليدية جدا في عملية طهي الوجبات الغذائية، وعدم توفرها على أبسط المعدات كغرف للتبريد ومخازن لحفظ المواد الغذائية، إلى جانب تسجيل نقص فادح في الطباخين من ذوي الشهادات، على اعتبار أن خريجي معاهد التكوين المهني يرفضون التوظيف بالمطاعم بسبب “الراتب الزاهد” الذي لا يتجاوز 13 ألف دينار شهريا.

ولفت المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” إلى أن عديد المطاعم المدرسية التي توجد قيد الخدمة، قد كانت مجرد حجرات للدراسة وقد تم تحويلها إلى مطابخ، في حين مع استغلال المساحات المتبقية كقاعات لتقديم الوجبات الغذائية، فيما طالب بأهمية التخطيط المسبق والجيد لتشييد مطاعم مدرسية بمعايير ومقاييس عالمية على المديين المتوسط والبعيد.

وطالب رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية بأهمية إنشاء دواوين ولائية لتسيير المطاعم المدرسية، مع فرض رقابة صارمة عليها، لتكون داعمة ومكملة لنشاط الديوان الوطني للمطاعم المدرسية الذي أعلن الرئيس تبون عن استحداثه، وذلك لأجل تمكين أكبر عدد ممكن للتلاميذ من الاستفادة من خدمة الإطعام المدرسي بالحصول على وجبات ساخنة وذات نوعية وصحية، ومن ثمة توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل وأفضل والمحافظة على مجانية التعليم.

ويذكر أن الحكومة قد وقعت شهر أكتوبر الفارط على قرار وزاري مشترك يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية، والذي تضمّن مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة المدرسية، حيث قدرت بين 65 و75 دينارا، حسب الولايات، على أن يتم الترخيص لجمعيات أولياء التلاميذ بالمساهمة في دعم وجبات المطاعم المدرسية، عن طريق تقديم مبالغ مالية غير محدّدة القيمة.