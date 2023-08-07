المطالبة بالتحقيق في مسابقة الترقية بقطاع التربية

أخطاء بالجملة في العلامات ومترشحون يحصلون على أصفار

طالب مفتشو تربية وطنية الوزارة الوصية بالتحقيق في نتائج الامتحان المهني الداخلي الذي برمج في 10 جويلية المنصرم لترقية المستخدمين في الرتب العليا، وأُعلنت نتائجه في الفاتح أوت الجاري، وذلك من خلال التدخل العاجل لتصويب وتصحيح الأخطاء المسجلة في علامات المترشحين والتي تبين بأنها لا تتوافق إطلاقا والأجوبة المقدمة من طرفهم، بعد تحصل عدد كبير منهم على أصفار.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأنه بناء على عديد الشكاوى التي رفعها مترشحون في مختلف الرتب، سارع مفتشون للتربية الوطنية، إلى إنجاز تقرير مفصل عن الامتحان المهني الداخلي الذي نظم في 10 جويلية الفارط لترقية مستخدمي القطاع إلى الرتب المستحدثة، أين طالبوا وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق معمق في نتائجه المعلن عنها في الفاتح أوت الجاري، من خلال التدخل لدى مصالحها المختصة واعطاء تعليمات مستعجلة، للشروع في تصويب وتصحيح الأخطاء العديدة والتي ارتكبت عند القيام بمهمة صب العلامات على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، إذ تبين وبناء على تحقيقات أولية بأنها لا تتطابق إطلاقا وفحوى الإجابات المقدمة من قبل ممتحنين، حيث وردت ضعيفة جدا لا تتجاوز 3 من 20 في المواد الممتحنة، في حين تحصل آخرون على أصفار في مواد أخرى، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستياء المعنيين.

وأضافت نفس المصادر بأن مترشحين في مختلف الرتب، وقد سبق لهم المشاركة في الامتحان المهني الداخلي للترقية، لأكثر من خمس سنوات متتالية، تفاجأوا بالعلامات التي منحت لهم، أين طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة إلغاء نتائج المسابقة، واتخاذ قرار شجاع يقضي بإعادة إخضاع أوراق إجاباتهم لتصحيح ثان، بغية إنصافهم ومن ثمة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو الأمر الذي يطرح عديد الاستفهامات حول النقاط المدونة على النظام الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية سبق وأن نظمت امتحانا مهنيا داخليا بتاريخ 10 جويلية الماضي، لتمكين مستخدميها من الترقية خلال مسارهم المهني، إذ أعلنت أنذاك عن فتح 6410 منصب مالي وتم توزيعها على 58 مديرية تربية بناء على الاحتياج.

يذكر بأن الوصاية قد فتحت باب الترقية أمام مستخدميها ممن تتوفر فيهم الشروط، للترقية إلى 25 رتبة، ويتعلق الأمر بمفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مقتصد، ملحق رئيسي بالمخبر، نائب مقتصد مسير، مشرف رئيسي للتربية، معاون تقني للمخبر، ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتربية، مستشار التربية، مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد رئيس، ملحق بالمخبر، مستشار التغذية المدرسية، مشرف التربية، نائب مقتصد، أستاذ التعليم الثانوي، مساعد رئيس للتربية ومساعد رئيس للمصالح الاقتصادية.