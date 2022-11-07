المطالبة بتكييف قوانين الاتحاد الدولي والعودة إلى الشرعية

الجمعية الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد الثلاثاء:

وجهت أسرة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد نداء إلى كل أعضاء الجمعية العامة لهذه اللعبة المصادقة، يوم الثلاثاء، على تكييف قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد مع قوانين الاتحاد الجزائري، وتنصيب لجنة الترشيحات والطعون وتسليم المهام، وجاء في بيان نشر على موقع الاتحادية على الفايسبوك: “في إطار تنظيم الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للجمعية العامة الاستثنائية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 صباحًا بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي 5 جويلية، نعلمكم أن الهدف الرئيسي هو الموافقة على النسخة الجديدة من القوانين التي ستسمح لنا بالخروج من هذا الوضع الصعب الذي تمر به كرة اليد… كان نهجنا هو إجراء تعديلات على النظام الأساسي الأولي، لا سيما المواد المتعلقة بالتصويت وتشكيلة المكتب الفيدرالي بتصويت منفصل وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي وإدخال مواد جديدة تتعلق بعدم التمييز، واللغة الرسمية واللجوء إلى الهيئات الدولية سيعزز تسوية بعض النزاعات.

وعقدت جمعية استثنائية في 12 أكتوبر المنصرم، صادق فيها 25 عضوا على تعديل القوانين الجديدة من أصل 83 عضوا مشاركا في عملية التصويت وهو ما رفضه الاتحاد الدولي للعبة جملة وتفصيلا، ورفض أيضا انتخاب السيدة كريمة طالب، على رأس الاتحادية، ليعاد عقد الجمعيتين الاستثنائية والانتخابية، يومي الثلاثاء 8 نوفمبر والسبت 19 نوفمبر القادم.

بيان الاتحادية وجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العامة مفادها أن “المشاركة ضرورية للموافقة على قوانينها لأن عدم الموافقة يعني عدم انتسابنا للاتحاد الدولي والخروج كليا من الهيئة الدولية وفيما يتعلق بالمواد التي تتطلب تصحيحات، سيكون للمكتب الفيدرالي الجديد الحرية لإجراء التعديلات اللازمة”.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مسيرة منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.