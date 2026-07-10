المطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”

على ضوء النتائج الإيجابية للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم

دعا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، الخميس، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، إلى ضرورة زيادة عدد الأندية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الأفريقية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان نشره في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقترح يقضي بمنح كل اتحاد وطني عضو في “الكاف” مقعدا إضافيا في المسابقتين القاريتين، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الهيئة الكروية القارية.

وبحسب المقترح، قد ترتفع حصة بعض الاتحادات، استنادا إلى تصنيفها القاري، إلى ثلاثة أندية في رابطة أبطال إفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تنطلق مشاركة الأندية الإضافية ابتداء من الأدوار التمهيدية للمسابقتين.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في المنافسات القارية، بما يعكس التطور الذي تشهده كرة القدم الإفريقية، ويمنح عددا أكبر من الأندية فرصة الاحتكاك والمنافسة على المستوى القاري.

ولم تصدر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حتى الآن، أي موقف رسمي بشأن الطلب أو موعد دراسته من قبل أجهزته المختصة.

يذكر أن الدول الـ12 الأولى على الصعيد القاري تشارك بفريقين في رابطة الأبطال وفريقين في كأس الكونفدرالية، فيما تشارك بقية الدول بفريق واحد في كل منافسة.

ومعلوم أن الجزائر ستكون ممثلة بفريقي مولودية الجزائر وشبيبة الساورة في رابطة أبطال إفريقيا 2026-2027، وبناديين في كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر (حامل اللقب) وشباب بلوزداد.