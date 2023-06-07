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الجزائر

المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا

الشروق أونلاين
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المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا
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طرق عديدة لإعداد طبق بوزلوف

اختار زوار موقع “تيست أطلس” المتخصّص، طبق “بوزلوف” الجزائري في قائمة أفضل أطباق أحشاء اللحوم في العالم.

بوزلوف الذي يعدّ طبقا رئيسيا على موائد الجزائريين في مناسبة عيد الأضحى، جاء في المرتبة الـ19 بين أفضل 50 طبقا في فئة أحشاء اللحوم.

وهو بالمناسبة، أفضل الأطباق في هذه الفئة عربيا وإفريقيا أيضا. إذ لم تتضمن قائمة الـ50 سوى طبقا عربيا واحدا هو “الكبدة الاسكندراني” من مصر، في المرتبة الـ48.

ويعرّف الموقع “بوزلوف” بأنه “طبق شمال إفريقي يحضّر برأس الغنم، بعد شيّه على نار مكشوفة لإزالة الشعر. ثم غسله وتتبيله بالملح والتوابل.

“ثم تُسلق المكونات أو تُطهى على البخار حتى يتساقط اللحم من العظام، وتُمزج مع الحمص ومعجون الفلفل الحار”، حسب وصفة “تيست أطلس”.

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