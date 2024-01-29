المطربة أحلام تتعرض للسرقة في باريس للمرة الثانية وهذا ما أُخذ منها!

كشفت تقارير إخبارية أن المطربى الإماراتية أحلام الشامسي تعرضت للسرقة في باريس خلال تنقلها إلى هناك، الجمعة الماضي.

وتعتبر جريمة السرقة هذه، الثانية بعاصمة الموضة، المرتكبة في حق الفنانة الشهيرة البالغة 55 عاما، والتي يتابعها أكثر من 15 مليونا على إنستغرام.

ففي عام 2016، أبلغت أحلام عن سرقة ساعة “رولكس” بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، الفاخر المطل على برج إيفل، في ساحة ألما (القرن السادس عشر).

وقالت الفنانة آنذاك إنها وضعت حقيبتها إلى جانبها، لتلاحظ بعد ذلك اختفاء ساعتها والحجر الكريم، ما أثار ضجة واسعة.

وبالعودة للحادثة الأخيرة، تقدمت الشامسي بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16، كاشفة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وأوضحت أنها تركت حقيبتين عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، لم تجدهما، ليتم تطمينها أن السكن مزود بكاميرات قد تكشف المتورط في السرقة.