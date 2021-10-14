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المعارضة المغربية تدعو لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

الشروق أونلاين
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المعارضة المغربية تدعو لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف
البرلمان المغربي

طالبت المعارضة المغربية، الحكومة بالعمل على إطلاق سراح معتقلي حراك الريف والرأي والصحافيين المتواجدين في السجون المغربية.   

وأجمعت فرق المعارضة المغربية، الاثنين، على انتقاد البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان بغرفتيه، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”.

وانتقدت فاطمة التامني،عن تحالف فيدرالية اليسار، تغييب وزارة حقوق الإنسان واستمرار انتهاك الحريات، ودعت إلى ضرورة إحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراكات وكافة معتقلي الرأي.

واعتبرت التامني أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع برامج الحكومات السابقة والتي كان حزب رئيس الحكومة طرفا فيها، على الرغم من رفعه لبعض الشعارات الاجتماعية، بل وحديثه عن الدولة الاجتماعية.

ودعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والصحافيين، والقطع مع “ديمقراطية الواجهة”.

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