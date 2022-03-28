المعتمرون ملزمون بدفع التكاليف بـ”الدوفيز” لأول مرة!

ديوان الحج يكشف عن فحوى دفتر الشروط الجديد

ألزم الديوان الوطني للحج والعمرة معتمري هذا الموسم بدفع تكاليف النقل والإيواء والإعاشة في البقاع المقدسة بالعملة الصعبة “الدوفيز” لأول مرة، وذلك في حساب الوكالة السياحية، وشدد دفتر الشروط الجديد على ضرورة احترام المعتمرين للبروتوكولات الصحية المعتمدة بالجزائر والمملكة العربية السعودية على حد سواء لمنع تفشي وباء كورونا.

احترام البروتوكول الصحي إجباري في الجزائر والسعودية

أماط الديوان الوطني للحج والعمرة اللثام عن بنود دفتر الشروط الجديد المحدد لنشاط العمرة لهذا الموسم، والذي نص في مادته 13 على ضرورة دفع المعتمر لمبلغ تذكرة السفر وأتعاب الوكالة بالعملة الوطنية لدى حساب الوكالة، في حين تدفع قيمة الخدمات التي سيستفيد منها المعتمر في المملكة العربية السعودية على غرار الفنادق والإطعام والنقل بالعملة الصعبة، وذلك لأول مرة.

ممنوع التعاقد مع أي وكيل ضمن الخانة الحمراء

وحسب دفتر الشروط الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن المعتمر إذا كان يملك حسابا بنكيا بالعملة الصعبة، فإنه يقوم بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب الوكالة بالعملة الصعبة لدى أحد البنوك التجارية المرخصة بعملية التحويل، وإذا كان المعتمر لا يملك حسابا بنكيا بالعملة الصعبة فإنه يرخص له استثنائيا دفع قيمة الخدمات التي ستقدم له في المملكة العربية السعودية بالعملة الصعبة في حساب الوكالة بالعملة الصعبة لدى أحد البنوك التجارية المرخصة بعملية التحويل.

وحسب الدفتر الجديد، فإن الوكالة السياحية هي التي تتولى عملية تحويل قيمة الخدمات الخاصة ببرامج العمرة المصادق عليها من طرف مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عن طريق تحويل بنكي من حسابها لدى أحد البنوك التجارية المرخصة بعملية التحويل إلى حساب وكيلها في المملكة العربية السعودية.

ونظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء تفشي وباء كورونا، ألزمت المادة 26 من دفتر الشروط الوكالات السياحية باحترام كل الإجراءات الصحية والوقائية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة في الجزائر، وفي المملكة العربية السعودية بما في ذلك البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة تفشي كوفيد 19، كما تلتزم الوكالة بضمان تلقي المعتمرين لكافة التطعيمات اللازمة والفحوصات الطبية المطلوبة من طرف الجهات الصحية الجزائرية والسعودية بما فيها الفحوصات التي تثبت السلامة العقلية والبدنية للمعتمرين.

وفيما يخص شروط مشاركة الوكالات في عملية تنظيم العمرة، نص دفتر الشروط الجديد على استبعاد الوكالات المصنفة ضمن قائمة الوكالات المحظورة أو المعاقبة والتي سحب اعتمادها من طرف جهات مختصة، وأن لا تكون الوكالة أو صاحبها محل مخالفة أو عقوبة إدارية أو متابعة قضائية أو صادر ضدها حكم قضائي، كما يجب على الوكالة أن تحوز على شهادة الاعتماد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي سارية المفعول.

وتنص المادة 21 من دفتر الشروط على إلزام الوكالة المرخصة بعدم بيع البرامج الشكلية للأفراد أو الوكالات والتي تعتبر متاجرة بالتأشيرة، كما تلتزم الوكالة بإسكان المعتمرين في نفس الفندق المختار في البرنامج.

وشددت المادة 24 حسب المصدر ذاته على منع الوكالة المرخصة من التعاقد مع أي متعامل سعودي أو وكالات سياحية موجودة ضمن قائمة المخالفين، وتلتزم الوكالة أيضا بعدم إصدار أي تأشيرة عن طريق الوكيل الافتراضي، وفي حال قامت بذلك تتخذ الإجراءات الإدارية ضدها.

بالمقابل، وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الاثنين، دعوة لشركات العمرة بالمملكة العربية السعودية للتعاقد مع الوكالات السياحية الجزائرية، ودعت في بيان لها، شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات السياحة والأسفار الجزائرية في إطار تنظيم نشاط العمرة لموسم 2022، للانخراط في العملية من خلال التسجيل على البوابة الجزائرية للعمرة.