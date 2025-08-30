المعرض الإفريقي بالجزائر سيكون الأضخم.. وهذه برامجنا مع البنوك الجزائرية

مدير تسهيل التجارة بـ"أفريكسيم بنك" جاينمور زاناموي لـ"الشروق":

شراكات مع 500 بنك إفريقي وفرص لرفع صادرات “دي زاد”

صناعة السيارات والمؤسسات الناشئة حاضرة بقوة في التظاهرة.. وهذه التفاصيل

يؤكد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، أن معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، الذي ستحتضنه الجزائر بداية من الخميس المقبل وإلى غاية 10 سبتمبر، سيكون الحدث الأهم والأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، إذ سيجمع أكثر من 2000 عارض ويستقطب أكثر من 35 ألف زائر من أكثر من 140 دولة، مع توقع إبرام صفقات تفوق قيمتها 44 مليار دولار أمريكي.

وأعرب البنك عن فخره بانضمام الجزائر إلى عضويته عام 2022، باعتبارها واحدة من أكبر أربعة اقتصادات إفريقية وفاعلا أساسيا في القارة.

وستشهد هذه الطبعة تنوعا واسعا في القطاعات، بدءا من صناعة السيارات التي ستحظى بمساحة مميزة ضمن معرض السيارات الإفريقية (Africa Automotive Show)، وصولا إلى الشركات الناشئة ومنصات الابتكار مثل CANEX، ما يجعل الجزائر بوابة للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر مختلف القطاعات الحيوية.

أما على الصعيد المصرفي، فيكشف البنك عن برنامج تعاون متقدم مع البنوك الجزائرية ضمن إطار برنامج تسهيل التجارة الإفريقية (AFTRAF)وقد أسّس “أفريكسيم بنك” شراكات قوية مع نحو 500 بنك تجاري إفريقي من أصل 600 بنك في القارة، وهو ما يعد أكبر شبكة مصرفية من نوعها عالميا، لتوفير خطوط تأكيد للاعتمادات المستندية وضمان تمويل التجارة البينية، وفي الجزائر، يركّز البنك على تأكيد الاعتمادات المستندية الصادرة عن البنوك الجزائرية، بما يضمن تمويل التجارة الخارجية للسلع الإستراتيجية، مع خطط لتوسيع هذا الدعم ليشمل جميع البنوك التجارية في البلاد، تعزيزا لدور الجزائر في الشبكات المالية الإفريقية.

هذه تفاصيل 44 مليار دولار من الفرص

كشف مدير تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، جاينمور زاناموي، في حوار لـ”الشروق”، أن المعرض التجاري الإفريقي البيني يعد مبادرة رائدة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وهو أهم حدث تجاري واستثماري في إفريقيا ينظَّم كل سنتين.

وأكد المتحدث، أنه من المتوقع أن تكون نسخة في الجزائر الأكبر على الإطلاق، حيث ستستضيف أكثر من 2000 عارض وتستقطب أكثر من 35 ألف زائر من أكثر من 140 دولة داخل إفريقيا وخارجها، كما يتوقع أن يسهم المعرض في إبرام صفقات تجارية واستثمارية تفوق قيمتها 44 مليار دولار أمريكي وأضاف قائلا: “بكل حماس، ستتضمن الفعالية تمثيلا متنوعا للقطاعات مثل قطاع السيارات، الصناعات الإبداعية (الأزياء، الموسيقى، السينما، الفنون)، فنون الطهي، الشركات الناشئة التي يديرها الشباب، ومنصات الابتكار مثل CANEX وAfrica Automotive Show، أي معرض السيارات الإفريقية، كما سيشهد المعرض جلسات توفيق ثنائية بين رجال الأعمال B2B وتوفيق بين الحكومات B2G لتعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون الحكومي لفتح آفاق جديدة.

أما بخصوص الجزائر، فيقول المسؤول إنها انضمت رسميا إلى عضوية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عام 2022، وهي من بين أكبر أربعة اقتصادات إفريقية وتحتل المرتبة التاسعة من حيث عدد السكان في القارة، مضيفا: “نحن فخورون بهذه الشراكة”.

ويرى المتحدث، أن عضوية الجزائر في البنك تفتح المجال لتنفيذ تدخلات تجارية واستثمارية أكثر تأثيرا، وتمهّد الطريق لمزيد من التعاون بين البنك والحكومة الجزائرية والبنك المركزي الجزائري والمستوردين والمصدّرين الجزائريين، مما يعزز المشاركة الفعّالة في التجارة البينية الإفريقية. ويؤكد زاناموي أن البنك يعمل بنشاط مع المؤسسات الجزائرية لتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري ورأس المال الاستثماري، ويدعم تطوير الصادرات، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة في الجزائر.

تعاون بين الجزائر و”أفريكسيم بنك” لدعم التنمية والتصدير

ومن المبادرات المهمة التي يدعم بها البنك الجزائر، برنامج تسهيل التجارة الإفريقية (AFTRAF)حيث يقيم شراكات قوية مع البنوك التجارية الإفريقية للمساعدة في تمويل التجارة البينية الإفريقية.

ويضيف المتحدث: “لقد أسّسنا شراكات مع حوالي 500 بنك تجاري من أصل 600 بنك إفريقي، وهو أكبر شبكة مصرفية من نوعها في العالم، ونوفر لهذه البنوك خطوط تأكيد للاعتمادات المستندية (L/Cs)كما نحرص على أن يتوفر في كل دولة إفريقية بنك قادر على فتح الاعتمادات المستندية وتنفيذ عمليات الدفع المتعلقة بالتجارة البينية.

وفي الجزائر، نقدم الدعم من خلال تأكيد الاعتمادات المستندية الصادرة عن البنوك الجزائرية، بما يضمن استيراد السلع الإستراتيجية”، مؤكدا أن هناك إمكانات واسعة لتوسيع هذا الدعم ليشمل جميع البنوك التجارية الجزائرية.

المعرض سيتيح وجهات جديدة للصادرات الجزائرية

وفي حديثه عن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المنتظر في الجزائر بداية من الخميس المقبل، أوضح زاناموي أن الموقع الإستراتيجي للجزائر وقدراتها الصناعية يجعلها مضيفا طبيعيا لمعرض IATF2025 فالبلاد تعد بوابة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والأسواق الدولية.

كما تلعب الجزائر دورا رئيسيا في تفعيل اتفاقية AfCFTA من خلال تحويل السياسات إلى واقع عملي وبناء جسور تجارية بين الدول الإفريقية، بما يتيح الاستفادة من السوق الموحّدة التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.5 تريليون دولار أمريكي.

ويضيف المتحدث، الذي يشغل أيضا منصب مكلف بتسهيل التجارة وتسيير معرض التجارة البينية الإفريقية، أنه من خلال استضافة IATF2025 ستتاح للشركات الجزائرية فرصة عرض منتجاتها وجذب الاستثمارات وإقامة شراكات جديدة، فضلا عن بناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع شركاء من دول إفريقية أخرى لدعم تنفيذ اتفاقية AfCFTA، كما يحقق المعرض فوائد طويلة الأجل مثل زيادة شهرة الجزائر، فتح مسارات تصدير جديدة، وتعزيز اندماجها في شبكات التجارة القارية.

ويعتبر زاناموي، أن المعرض يشكّل منصة إفريقية شاملة تجمع المشترين والبائعين والمستثمرين والحكومات لتسهيل التجارة والاستثمار داخل القارة، كما يساعد الشركات على استكشاف أسواق جديدة وإقامة شراكات عابرة للحدود من خلال عرض السلع والخدمات وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية.

وبخصوص مشاريع البنك في إفريقيا، أوضح المتحدث الرسمي، أن البنك يقود العديد من المبادرات لتعزيز التصنيع والتجارة والمرونة الاقتصادية في جميع أنحاء القارة. وقال إن البنك يعمل في مجال التصنيع والبنية التحتية على تمويل بقيمة 450 مليون دولار بالتعاون مع ARISE IIP لتطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs)، بالإضافة إلى برنامج بقيمة 3 مليارات دولار في كينيا لتطوير المنطقة الصناعية في دونغو كندو ومنطقة نايفاشا الاقتصادية الثانية كما يعمل البنك على تحقيق تكامل التجارة عبر توسيع نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) وإطلاق منتدى جديد تحت اسمFOCUS Africa Trade & Investment Forum، وتنظيم منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي الكاريبي (ACTIF 2025) مع إنشاء مركز تجاري إفريقي جديد في باربادوس.

وفي مجال الصحة، أشار المتحدث إلى إطلاق مبادرة بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز مرونة قطاع الصحة الإفريقي بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، إضافة إلى المركز الطبي الإفريقي المتميز في أبوجا. أما في مجال إعداد المشاريع، فقد تم إبرام شراكات في ملاوي وكينيا لتحضير مشاريع قابلة للتمويل في مجالات الطاقة والمعالجة الزراعية والسياحة وصناعة الأدوية. وتهدف هذه المشاريع، حسبه، إلى تعزيز القدرات الصناعية، ودمج التجارة الإفريقية في إطار اتفاقية AfCFTA وتعزيز مرونة القارة في مجالات الصحة والطاقة والتمويل.