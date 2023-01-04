المعرض الدولي للفلاحة يعود إلى وهران

فرصة لولوج الأسواق العالمية وتعزيز الاستثمارات

تتجه أنظار كافة الفاعلين الإقليميين في العالم الزراعي، إلى مركز المؤتمرات الدولي أحمد بن محمد في وهران اعتبارا من 18 جانفي إلى غاية 21 من نفس الشهر، بمناسبة افتتاح الطبعة الدولية السادسة لمعرض “إكسبو آڨريبرو 2023” بمشاركة جزائرية متميزة ومتنوعة، وبحضور عارضين من مختلف مدن الجزائر، ومن بلدان أجنبية، لعرض منتجاتهم.

وأعلنت مؤسسة الاتصال وتنظيم المعارض بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة، عن إقامة معرض وهران الدولي للفلاحة، بحضور وازن لفاعلين في قطاع الفلاحة ومختلف المستثمرين والمهنيين على مساحة 6200م2، وسط توقعات بحضور قياسي لزوار من مختلف المناطق، وذلك بعد غياب المعرض الدولي لمدة سنتين بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19.

وبما أن المعرض الدولي للفلاحة بوهران، بات يشكل واجهة للقطاع الفلاحي والتقدم البارز الذي يحققه، ستكون فعالياته، سانحة قوية لاكتشاف واختبار أحدث التكنولوجيات في المجال الفلاحي، وكذا مواكبة التطورات والاطلاع على الأسواق المحلية والإقليمية، وعرض الإمكانات على الأسواق العالمية في هذا المجال.

وتتوخى المشاركة الجزائرية في “إكسبو 2023 وهران” في نسخته السادسة، دعوة زوار هذا الحدث الدولي إلى اكتشاف أو إعادة اكتشاف الفلاحة الجزائرية وهويتها وكفاءاتها، وكذا إنجازاتها في مختلف المجالات، خاصة المؤهلات الاقتصادية لمنطقة وهران أو ولايات جزائرية أخرى في الميدان الفلاحي وتربية المواشي والصناعة الغذائية والأدوات الفلاحية والمنتجات.

ويسعى القائمون على هذه التظاهرة الكبرى، إلى الاستفادة من فرص التعاون والشراكة التي سيتم تقديمها في “إكسبو 2023 وهران”، من خلال تبادل قوي بين مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي، وإتاحة إمكانية الولوج إلى أسواق جديدة إقليمية ودولية، وتنمية الاستثمارات وتعزيز التقدم الذي يشهده قطاع الفلاحة في الجزائر.

كما سيشهد هذا الملتقى الدولي، مداخلات لخبراء وباحثين ومختصين محليين وأجانب، سيتطرقون إلى مواضيع مختلفة تتعلق بالقطاع في الجزائر، ولاسيما التكنولوجيا في خدمة الزراعة.