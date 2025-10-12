المعركة الأخيرة لافتكاك آخر خمس بطاقات إفريقية مؤهلة للمونديال

احتمالات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية

ستكون الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026، التي ستختتم الثلاثاء بمثابة آخر معركة لافتكاك التذاكر الخمس الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بأمريكا الشمالية.

والى حد الآن، ضمنت أربعة منتخبات افريقية تذكرة تأهلها بشكل مباشر إلى الموعد العالمي المقرر من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، مصر، تونس والمغرب.

للتذكير، يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني دورة فاصلة عن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على أن يشارك الفائز في هذه الدورة الإفريقية، في دورة أخرى عالمية فاصلة تنظمها الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا”.

احتمالات التأهل قبل الجولة الأخيرة:

الرأس الأخضر يتأهل اليوم 13 أكتوبر في حال ما:

– فاز على إيسواتيني

– تعادل أو خسر أمام ايسواتيني والكاميرون لا يفوز على أنغولا

الكاميرون تتأهل في حال فازت على أنغولا والراس الاخضر يعجز على الانتصار أمام اسواتيني.

كوت ديفوار تتأهل في حال:

– فوزها على كينيا

– تعادلها أمام كينيا والغابون يتعادل أو ينهزم أمام بورندي.

– تنهزم أمام كينيا بنتيجة أقل من 11 هدفا والغابون يتعادل أو ينهزم أمام

بورندي.

الغابون تتأهل في حال:

– الفوز على بورندي وكوت ديفوار تتعادل أو تنهزم أمام كينيا.

– تتعادل أمام بورندي وكوت ديفوار تنهزم أمام كينيا بأكثر من 12 هدفا.

غانا تتأهل إلى المونديال في حال:

– فوزها أو تعادلها أمام جزر القمر

– تنهزم أمام جزر القمر ومدغشقر يعجز عن الفوز على مالي.

– تنهزم أمام جزر القمر ومدغشقر يفوز على مالي بفارق أهداف يكون في فائدة

غانا.

السنغال تتأهل إذا:

– فازت على موريتانيا.

– تتعادل أمام موريتانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لا تفوز بفارق أكثر من

ثمانية أهداف أمام السودان.

– جمهورية الكونغو الديمقراطية تعجز عن الفوز أمام السودان.

جمهورية الكونغو الديمقراطية تتأهل إذا:

– فازت على السودان والسنغال تنهزم أمام موريتانيا.

– تفوز على السودان بفارق أكثر من ثمانية أهداف والسنغال تتعادل أمام

موريتانيا.

البنين تتأهل في حال:

– الفوز على نيجيريا.

– في حال التعادل أمام نيجيريا وجنوب إفريقيا لا تفوز على رواندا بأكثر من

ثلاثة أهداف.

– يتعادل أمام نيجيريا، وجنوب إفريقيا تفوز على رواندا بفارق هدفين فقط، لكن

البنين يمتلك أفضل نتيجة من جنوب إفريقيا.

– الانهزام أمام نيجيريا بفارق هدف واحد باستثناء نتيجة 1-0 أو 2-1، وجنوب إفريقيا تعجز عن الفوز أمام رواندا.

جنوب إفريقيا تتأهل إذا:

– فازت على رواندا والبنين تنهزم أمام نيجيريا.

– فازت على رواندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، والبنين تتعادل أمام نيجيريا.

– فازت على رواندا بهدفين أو أكثر، والبنين تتعادل أمام نيجيريا، وجنوب

إفريقيا تحوز على أحسن نتيجة من البنين.

تتأهل نيجيريا إلى المونديال إذا فازت على البنين (1-0) أو بهدفين أو أكثر، وجنوب إفريقيا تعجز عن الفوز أمام رواندا.