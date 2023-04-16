“المعقودة”.. رفيقة الحريرة التموشنتية منذ عقود

حافظت على مكانتها رغم تنوع المملحات

يعتبر طبق معقودة البطاطا أحد أقدم الأطباق التقليدية بولاية عين تموشنت، التي يتم تناولها رفقة الحريرة التي تشتهر بها الولاية والغرب الجزائري بصفة عامة.

فمعقودة البطاطا التي تعد أكلة جميع شرائح المجتمع باعتبار مكونها الأساسي هو البطاطا، رافقت موائد الصائمين منذ سنين طويلة، واعتمدتها ربات البيوت كطبق تقليدي لا يمكن الاستغناء عنه في شهر رمضان ليرافق “غرفية الحريرة”، مجتهدات في إعدادها ومواكبتها لتطور وصفات المملحات، وإضافة لمسات عصرية في تقديمها، كإضافة الجبن، توابل منكهة عصرية، مع إضافة التونة، وما إلى ذلك من إضافات تزيد معقودة البطاطا لذة يشتهيها كل على حسب ذوقه، إلا أن الوصفة الأصلية لمعقودة البطاطا تبقى البطاطا المهروسة، ومكون البيض والقزبرة وتوابلها الأصلية مع إضافة الثوم.

هذه الوصفة توارثتها ربات البيوت منذ سنين وحافظن عليها كما حافظن على توفيرها على الموائد الرمضانية بعين تموشنت، ما جعلها تنافس أنواع البوراك والمملحات العصرية، فالمعقودة تبقى رفيقة الحريرة التموشنتية على موائد الصائمين الذين تعودوا على ذوقها، فهي على حسب أغلب محبيها لا تحتوي على إضافات مكلفة أو إضافات تعيق حمية البعض وما إلى ذلك، ما يجعلها على سفرة العائلات الفقيرة وحتى ميسورة الحال، لما لها من تاريخ يعود بهم إلى ذكريات رمضان الصبا والزمن الجميل.