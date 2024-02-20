المعلومات النهائية عن الانتخابات الرئاسية الاستثنائية لجمهورية أذربيجان

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أذربيجان المعلومات النهائية حول الانتخابات الرئاسية الاستثنائية لجمهورية أذربيجان التي أجريت في 7 فبراير 2024.

و جاء في المعلومات أن محضر لجنة الانتخابات المركزية بشأن نتائج الانتخابات يجب تقديمه إلى المحكمة الدستورية مع الوثائق ذات الصلة.

وقد تم لفت الانتباه إلى أنه لأول مرة، وفي ظل استعادة سيادة بلدنا وسلامته الإقليمية بالكامل، تم تنظيم الانتخابات الرئاسية على مستوى عال في كل منطقة من مناطق الجمهورية، بما في ذلك مناطقنا المحررة من الاحتلال.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في 6537 مركز اقتراع في 125 دائرة انتخابية، منها 6319 دائرة دائمة و218 مؤقتة. وتقع 47 من هذه النقاط في الأراضي المحررة، وتقع 49 منها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لأذربيجان في 37 دولة أجنبية. وفي يوم التصويت، حضر الناخبون إلى مراكز الاقتراع بنشاط كبير، وبحرية وتعبير عن إرادتهم.

ونتيجة للتصويت، حصل فخامة الرئيس السيد إلهام علييف على أكثر من 92% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشحون الآخرون على ما يصل إلى 8% من إجمالي الأصوات.

وفي المجمل، شارك 76.43% من الناخبين في جميع أنحاء البلاد في التصويت. خلال يوم الانتخابات، تم نقل المعلومات المتعلقة بنشاط الناخبين مباشرة إلى لجنة الانتخابات المركزية من خلال نظام المعلومات الآلي للدولة من خلال برنامج خاص، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة. بعد إغلاق مراكز الاقتراع في يوم التصويت ، تم إجراء عملية فرز الأصوات دون انقطاع و بشكل مستمر، وتم نشر معلومات البروتوكول الأولية للجان الانتخابات المحلية على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية، و في غضون ساعات قليلة و بناءا على معلومات الواردة من الاغلبية المطلقة لمراكز الاقتراع تم عرض النتائج الاولية للتصويت على الجمهور.

وتم تسجيل ترشيح جميع المتقدمين السبعة الذين تمت الموافقة على ترشحهم، خمسة منهم رشحتهم الأحزاب السياسية، وشارك اثنان منهم في الانتخابات بمبادرة منهم.

ويحظى المرشحون المسجلون بشروط متساوية وفرص شاملة وواسعة لنقل برامج حملاتهم الانتخابية بحرية إلى الناخبين.

وشارك 790 مراقبا دوليا يمثلون 72 منظمة دولية مرموقة و89 دولة في مراقبة الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت نفسه، شاهد الانتخابات 217 ممثلا من 110 وسائل إعلام أجنبية رائدة في العالم.

وشارك ممثلو وسائل الإعلام المحلية العاملة في الجمهورية في مراقبة الانتخابات بحرية ودون عوائق منذ بداية الماراثون الانتخابي وحتى نهايته دون أي اعتماد إضافي.

وشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 90 ألف مراقب محلي يمثلون العديد من الأحزاب السياسية والمرشحين المسجلين والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العامة، فضلا عن المشاركين في الانتخابات بمبادرة منهم. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية أبدت اهتماما جديا بشكل خاص بهذه الانتخابات. وفي المجمل، شارك أكثر من 51 ألف مراقب من 19 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 5 أحزاب سياسية لديها مرشحون رئاسيون مسجلون، والمرشحون المشاركون في الانتخابات بمبادرة منهم، بشكل وثيق في ضمان الشفافية في الانتخابات. وقد اجتذب النشاط الكبير الذي قامت به المنظمات غير الحكومية في مراقبة الانتخابات الرئاسية اهتماما واضحا. وهكذا، انضمت 83 منظمة غير حكومية ومعاهد المجتمع المدني وحوالي 7000 مراقب من الجمعيات العامة إلى مراقبة الانتخابات. إضافة إلى كل ذلك، أجرت 3 منظمات متخصصة «استطلاعاً لآراء الناخبين في الخارج» في الانتخابات، نظمت إحداها نشاطها مع شريكها الأجنبي. وتزامنت نتائج استطلاعات الرأي تقريبا مع النتائج الرسمية للجنة الانتخابات المركزية.

بقلم السيد / تورال رضاييف

سعادة سفير جمهورية اذربيجان لدى الجزائر