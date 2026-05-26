المعهد الجزائري للتقييس يضع معايير لحماية وتثمين سلالات الأغنام الجزائرية

أعلن المعهد الجزائري للتقييس (IANOR) عن إعداد مواصفات تقنية علمية مخصصة لأربع سلالات من الأغنام الجزائرية، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الوراثية الوطنية وتثمينها، من خلال تحديد معايير دقيقة تعرّف الخصائص الشكلية والإنتاجية والسلوكية لكل سلالة.

وتشمل هذه المواصفات القياسية أربع سلالات رمزية، وهي: سلالة أولاد جلال بموجب المواصفة NA 15306-2007، وسلالة حمراء بموجب NA 15307-2007، وسلالة رامبي بموجب NA 15329-2013، وسلالة تازقزاوت بموجب NA 19425-2022.

وتم إعداد هذه المعايير في إطار اللجنة الفنية الوطنية رقم 49 المتخصصة في “الإنتاج الحيواني، أعلاف الحيوانات وتقنيات تربية الماشية”، وذلك ثمرة سنوات من البحث العلمي الذي أنجزته مؤسسات وطنية مختصة.

وتحدد هذه المواصفات بدقة هوية كل سلالة من حيث الشكل الخارجي، القدرات الإنتاجية، السلوك، ومعايير التكاثر، لتشكل مرجعًا علميًا موحدًا للتعرف على الثروة الوراثية المحلية وحمايتها وتثمينها.

وأكد المعهد أن هذه الوثائق التقنية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمؤسسات البحث العلمي، والجامعات، والمحطات التجريبية، والمدارس البيطرية، إضافة إلى المربين، باعتبارها أدوات مرجعية تساهم في الحفاظ على نقاء السلالات وتحسين تسيير القطعان.

كما أوضح أن اعتماد هذه المعايير العلمية لا يقتصر على توفير لغة مشتركة بين الباحثين والمهنيين، بل يهدف أيضًا إلى حماية التنوع الوراثي الجزائري وتثمين المعارف المحلية المتجذرة في تاريخ تربية الماشية بالجزائر.