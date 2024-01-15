المغاربة يستفيدون من مجاملات التحكيم ويُسَيرون شؤون الكرة الإفريقية

مدرب تنزانيا عادل عمروش يفتح النار على "الكاف" ..

قال المدرب عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا، إن مهمة فريقه أمام المغرب، الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023، ستكون في غاية الصعوبة، لكنها لن تكون مستحيلة، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي كثيراً ما يجامل، ويتم تعيين حكام مبارياته برغبة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأضاف عادل عمروش في تصريحات لقناة “الهداف”: “صحيح أن المنتخب المغربي الأقوى على الورق، ولكن للملعب كلام آخر، وكرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وأنا كمدرب مهمتي أن أوظف كل ما أملكه لقيادة فريقي لتحقيق الفوز”.

وتابع: “نوعية اللاعبين في مثل هذا النوع من المباريات هي ما يصنع الفارق، صحيح أن المدرب يضع فلسفته، ويحاول تحفيز لاعبيه، ولكن فوق أرضية الميدان اللاعبون من يحددون النتيجة”.

واعتبر أن منتخبه التنزاني سيواجه أيضا مشكل “الكولسة” و”أمورا خفية”. وأضاف، أن المنتخب الوطني المغربي من يختار حكام مبارياته، بسبب قوة الجامعة المغربية لكرة القدم، ونفوذها داخل الكاف، “المغرب حاليا قوة ضاربة في كرة القدم وهو من يسير حاليا شؤون الكرة الإفريقية”. وأوضح، “منتخب المغرب مرشح، لكن واقع أرضية الميدان شيء آخر ولا يوجد مدرب يحضر لمواجهة ما من أجل خسارتها”، مضيفا: “المغرب تحدد كل شيء في كرة القدم الإفريقية، لقد فرض علينا اللعب ليلًا، لكن نحن أردنا أن نخوض المباراة زوالًا، وهم من يختارون حتى حكام المباريات. نحن نظل مشاهدين، لأنهم يحددون كل شيء”.

وختم “لدينا أصغر معدل عمر بين المنتخبات المشاركة في الكان وأن اهدافنا مختلفة، لكن لا ندخل المباريات كثوب الضحية وأخذ السلفيات”، وأردف: “نحن لن نكون لقمة سائغة للمنتخب المغربي، فنحن وصلنا إلى البطولة بدون أي مجاملة أو مساعدة أطراف أخرى، صحيح أننا لسنا مع المنتخبات الكبيرة، ولكننا نعمل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب”. وفي رده على سؤال حول هوية المنتخب الذي يرشحه للفوز بالبطولة، قال عمروش:”المنتخب الجزائري يمتلك الحظ الأوفر، إلى جانب كوت ديفوار”.