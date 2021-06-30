المغاربة يهاجمون المدرب.. و”يتحسرون” على الإقصاء

غضب جماهيري في الرباط عقب توديع كأس العرب ضد الجزائر

لم تهضم الجماهيرية المغربية خروج منتخب بلادهم من كأس العرب لأقل من 20 سنة أمام المنتخب الجزائري، الثلاثاء، في ربع نهائي المسابقة، خصوصا عقب تضاعف “الحساسية” في الأشهر الأخيرة بسبب التوتر السياسي الحاصل بين البلدين حول قضية الصحراء الغربية، حيث تجلى غضب المغاربة من خلال الصحف الصادرة أمس في العاصمة الرباط، التي ورغم اختلاف عناوينها صبت في وعاء واحد “حسرة” و”انتقاد” لمنتخب بلادها وطاقمه الفني على الخروج من المسابقة أمام الجار “اللدود” الجزائر.

وكان المنتخب الوطني الجزائري قد بلغ نصف نهائي كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة، المُقامة في مصر عقب إزاحته للمُنتخب المغربي من طريقه، في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة، ليحتكم المُنتخبان إلى ضربات الترجيح التي انتهت بـ 4-3 لصالح “الخضر”.

صحيفة “المنتخب” المحلية الشهيرة، كتبت بالبنط العريض “غضب واسع على فتحي جمال بسبب الإقصاء ضد الجزائر”، قبل أن تفصل في الموضوع وتنقل غضب الجماهير المغربية واحتجاجها على المشرف العام على المنتخبات المغربية فتحي جمال، بسبب إقصاء المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، من نهائيات كأس العرب، أمام نظيره الجزائري، بعد ما كان أشبال “الأطلس” اكتسحوا منتخبات ضعيفة في دور المجموعات بنتائج ساحقة، قبل أن تضيف ذات الوسيلة الإعلامية “ولم يتمالك العديد من المغاربة، أعصابهم وهم يتابعون الأداء الباهت الذي قدمته العناصر الوطنية، في دور ربع النهاية، لينهالوا بالانتقادات على فتحي جمال، الذي تأخر في تعيين مدرب لمنتخب الشبان، قبل أن يستعين بعبد الله الإدريسي في آخر لحظة رفقة سايمون من أجل قيادة الفريق الوطني”.

وعلى نفس النهج سارت صحيفة “الأيام 24″، التي تطرقت للموضوع تحت عنوان “كأس العرب لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. المغرب يودع البطولة بهزيمة أمام الجزائر”، والتي تحدثت عن توقف مسيرة المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب بعد هزيمة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح 4-3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جرت الثلاثاء بالقاهرة بالتعادل بهدف لمثله.

أما الموقع الرسمي للقناة التلفزية الثانية “2m”، فقد عالج الموضوع بحسرة كبيرة، حيث لمح إلى أن إقصاء المنتخب المغربي من المسابقة العربية على يد “الخضر” يعد خسارة كبيرة بالنسبة لشبان المغرب، خصوصا بعد ما أثبت منتخب المغرب قدرته على الذهاب بعيدا في المنافسة العربية، عقب فوزه الدور الأول وتوقيعه لـ15 هدفا.

موقع “راديو مارس” كتب “ركلات الترجيح تُخرج المنتخب من كأس العرب”، قبل أن يتطرق إلى تفاصيل المباراة ويؤكد خروج المنتخب المغربي من كأس العرب لأقل من 20 سنة، بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر بركلات الترجيح، برسم ربع نهائي كأس العرب لأقل من 20 سنة.