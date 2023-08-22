-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
المغرب
باقي بوخالفة
2023/08/22
23
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
مشاركة الجزائر في قمة بريكس.. هذا ما أكده ممثل الرئيس تبون
الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا تطرح انشغالاتها على وزير المالية
ربيقة: الجزائر ستبقى حاملة مشعل الذود عن الشعوب المستضعفة
نجاح عملية زرع الكبد لـ “أسماء” بتركيا
أساتذة يشيدون بدور الرقمنة في زيادة التحصيل الدراسي
الجزائر ترفض عبور الطائرات الحربية الفرنسية إلى النيجر والمغرب يوافق
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
قانون جديد للكهرباء في الجزائر!
2023/08/19
أوائل البكالوريا في رحلة سياحية بإيطاليا
2023/08/20
هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ
2023/08/19
بنك بريكس الأكثر أهميّة وهذه مزايا الانضمام
2023/08/19
قندوسى يقترب من الانضمام إلى هذا النادي
2023/08/21
الرأي
المزيد
بريكس.. الفخر والخرف !
عبد الناصر بن عيسى
2023/08/21
الاستعمار ..va Out..
عمار يزلي
2023/08/21
المظاهر الطّاغية!
سلطان بركاني
2023/08/21
السياحة في الجزائر.. ثقافة المجتمع أولا!
عبد الحميد عثماني
2023/08/20
على خُطَى الإمام ابن باديس (1)
محمد الهادي الحسني
2023/08/20