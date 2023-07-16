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جواهر

المغربية دنيا بطمة تتلقى صفعة من يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر!

جواهر الشروق
  • 1992
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المغربية دنيا بطمة تتلقى صفعة من يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر!
وكالات
الفنانة المغربية دنيا بطمة تضع خيط الروح الجزائري

تلقت المغنية المغربية دنيا بطمة صفعة قوية من طرف إدارة يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أغنية “خربوشة”.

وكانت بطمة قد أثارت الجدل بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر أياما قليلة بعد نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

وأكد نشطاء أن الجزائريين هم من كانوا وراء حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة.

وتساءل الكثيرون ما دخل الأمير عبد القادر في أغنية “خربوشة” التي تعتبر واحدة من الأغاني التي نقلت قصة مقاومة قبيلة أبناء زيد ضد ظلم القائد عيسى بن عمر، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر في مدينة آسفي المغربية.

وأكد جزائريون أن بطمة قامت بوضع خيط الروح وصورة الأمير عبد القادر كي تتصدر الترند ويحقق عملها نجاحا، لذلك تعالت الأصوات بالتبليغ عنها لحذف الفيديو بدل انتشاره.

وأطلقت دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي، “الترند” عبر “تيك توك” عقب تسريبها من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، أثناء ظهوره في بث مباشر.

بحسب المؤرخين والباحثين في الثقافة والفنون الشعبية المغربية، فإن خربوشة هي لقبٌ للشاعرة الشعبية المغربية حادّة الزيدية الغياثية من قبيلة أبناء زيد، وقد لقبت بذلك نسبة إلى ما ارتسم على وجهها من آثار وندب ناتجة عن إصابتها بمرض الجدري، وبعضهم يلقبها بكرّادة، أي ذات الشعر المجعد.

أما القائد عيسى بن عمر، فهو ذلك الرجل القوي ذو السلطة والجبروت والمال، كان محبا للعيطة والفن والغناء، وكان يمنح العطايا من الذهب والماشية لمن يعجبه غناؤه، لكن خربوشة جاءته من حيث لا يحتسب، وقاومت ظلمه بالفن الذي يحب.

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