المغربية دنيا بطمة تتلقى صفعة من يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر!

تلقت المغنية المغربية دنيا بطمة صفعة قوية من طرف إدارة يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أغنية “خربوشة”.

وكانت بطمة قد أثارت الجدل بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

خربوشة كانت تغني على الأمير عبد القادر !!!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭ماهذا pic.twitter.com/cHFMe1WE9e — دابة الأرض (@dabbbbat_sma) July 13, 2023

دنيا فقمة في اخر اغنية لها حطت صورة الامير عبد القادر ماشي باش تنسبوا ليهم لالا اقراو كلمات الاغنية ، حطت صورته باش تسبو و رجعاتو خاين !!

الجزء اللي تغني فيه على الميمة مأخوذ من اغنية شاب انور تعالي نڤوليك

و ما نحكيوش على خيط الروح اللي خلاص رجع تعهم مع أنهم عندهم ڤرون الروح🙂 pic.twitter.com/kq9P2jRN59 — Algerian consciousness. (التاريخ لا يرحم)🇩🇿❣️ (@IsmailKbza) July 14, 2023

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر أياما قليلة بعد نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

وأكد نشطاء أن الجزائريين هم من كانوا وراء حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة.

العالمي « دي جي سنايك » ينشر صورة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر 🇩🇿 تاريخنا لي معقدهم لا يقارن 😌#الجزائر pic.twitter.com/RjCW6gA6nu — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Aouatef23Dz) July 14, 2023

في تعد صارخ وسرقة رمز من رموز تاريخنا المجيد الأمير عبد القادر الذي يشهد العالم لكفاحه وبطولاته وتأتي هذه لتضع صورته في كليب غنائي بكل وقاحة

سعد المجرد أيضا إختار صورة عجوز جزائرية مشهورة جدا أثير حولها الجدل في كليب أغنيته؟

على وزارة الثقافة أو المسؤولون المختصون تحمل مسؤولياتهم pic.twitter.com/LJeobntgVD — SAMAH (@Samah_bns) July 12, 2023

وتساءل الكثيرون ما دخل الأمير عبد القادر في أغنية “خربوشة” التي تعتبر واحدة من الأغاني التي نقلت قصة مقاومة قبيلة أبناء زيد ضد ظلم القائد عيسى بن عمر، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر في مدينة آسفي المغربية.

“خربوشة” حكايتها مع الڨايد “عيسى بن عمر العبدي”الذي اشتهر ببطشه وبقسوته وأيضا بالمجزرة التي ارتكبتها قواته في آسفي لقمع انتفاضة أولاد زيد المعروفة بعام الرفسة. ( مادخل الامير عبد القادر في قذارتكم ) pic.twitter.com/VjGRyzYEQJ — 🇩🇿TURKIMadjid (@TURKI29462390) July 14, 2023

وأكد جزائريون أن بطمة قامت بوضع خيط الروح وصورة الأمير عبد القادر كي تتصدر الترند ويحقق عملها نجاحا، لذلك تعالت الأصوات بالتبليغ عنها لحذف الفيديو بدل انتشاره.

اخواني هذه جعلت صورة الامير لتروج عن كليب و من اجل ان يدخل الجزائريين ويعلقو وتطلع المشاهدات. لا تعيروها اي اهتمام ولا تعلقو عندها معروف انه الامير عبد القادر الجزائري ودعوها تروج لتمثالنا الذي نريد ان نبنيه في وهران 💗 قوموا بتوصيت احبابكم و اصحابكم pic.twitter.com/ojVQSFC4xZ — ⁦🇩🇿⁩ DR.ZaKARIA ⁦⁩⁦🇺🇸⁩ (@DrZakaria31) July 12, 2023

وأطلقت دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي، “الترند” عبر “تيك توك” عقب تسريبها من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، أثناء ظهوره في بث مباشر.

بعد توظيف دنيا بطمة لصورة الأمير عبد القادر في اغنيتها الأخيرة، نية من يعتقد ان ذالك صدفة، دنيا بطمة احد ركائز النظام المغربي في الفن و فعلتها لن تكون الا بإيعاز من النظام المغربي لاستفزاز الجزائريين و سرقته بالتدريج pic.twitter.com/DHww6UBjem — Freezeomelette (@freezeomelette) July 13, 2023

بحسب المؤرخين والباحثين في الثقافة والفنون الشعبية المغربية، فإن خربوشة هي لقبٌ للشاعرة الشعبية المغربية حادّة الزيدية الغياثية من قبيلة أبناء زيد، وقد لقبت بذلك نسبة إلى ما ارتسم على وجهها من آثار وندب ناتجة عن إصابتها بمرض الجدري، وبعضهم يلقبها بكرّادة، أي ذات الشعر المجعد.

أما القائد عيسى بن عمر، فهو ذلك الرجل القوي ذو السلطة والجبروت والمال، كان محبا للعيطة والفن والغناء، وكان يمنح العطايا من الذهب والماشية لمن يعجبه غناؤه، لكن خربوشة جاءته من حيث لا يحتسب، وقاومت ظلمه بالفن الذي يحب.