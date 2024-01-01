المغربي أمين حارث: منتخب الجزائر قوّة لا يجوز الاستخفاف بها

حذّر اللاعب الدولي المغربي أمين حارث من خطورة المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها، الإثنين، لِإذاعة “آر آم سي” الفرنسية، قال أمين حارث إن هناك استخفافا كبيرا من قبل مسؤولي المنتخبات الإفريقية والنقّاد بـ “مُحاربي الصّحراء”، مُستندين إلى مرجعية هشّة، فحواها عدم بلوغ زملاء رياض محرز نهائيات كأس العالم 2022، والأداء الباهت في “كان” العام ذاته.

وتوقّع مهاجم نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي أن يترك رجال جمال بلماضي بصمة قوية في المحفل الإيفواري، واستدلّ بِامتلاك المنتخب الجزائري لِأسلحة فتّاكة، على غرار تعداد اللاعبين الثرّي والمُتنوّع.

وفي البطولة الإفريقية 2024، سيُشارك أمين حارث (26 سنة) لِأوّل مرّة في مثل هذا النّوع من المنافسات القارّية. عِلما أنه يحمل في جعبته 20 مباراة دولية مع المنتخب المغربي منذ عام 2017، وسجّل هدفا واحدا.

وسبق للاعب الدولي المغربي أمين حارث أن كان زميلا لِمتوسّط الميدان الجزائري نبيل بن طالب، في نادي شالكه الألماني ما بين 2017 و2021.