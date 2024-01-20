المغربي الطاوسي يرشّح هذه المنتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا

قال المدرب السابق للمنتخب المغربي، رشيد الطاوسي، إن كأس أمم إفريقيا يبدأ مع انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية، ورشّح عددا من المنتخبات للتتويج.

ورشّح الطاوسي، منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار للتتويج بـ”الكان”.

وفي حوار له مع الموقع الرياضي “كووورة”، لم يستبعد الطاوسي مصر والجزائر من قائمة المرشحين للتتويج، رغم البداية الصعبة للمنتخبين في الدورة.

وقال الطاوسي في هذا الإطار: ” سننظر إذا ما كانت مفاجآت البداية هي نتاج حماس الصغار، أم أنها فعلا تعكس وضع الهرم الكروي الإفريقي الجديد، أرشّح المغرب مع نيجيريا والسنغال وبطبيعة الحال البلد المضيف كوت ديفوار، ولا أستبعد الجزائر ومصر”.