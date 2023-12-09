المغربي حكيمي يواجه لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب

واجه مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب.

وأعلنت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس أن المدافع أشرف حكيمي واجه الجمعة امرأة اتهمته بالاغتصاب.

وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه صباح الجمعة لأسباب شخصية حسب بيان لنادي باريس سان جيرمان.

📌 بلاغ بخصوص @AchrafHakimi بالاتفاق مع النادي، لن يشارك أشرف حكيمي في التدريبات الجماعية اليوم لأسباب شخصية. pic.twitter.com/BzX8CaxJYK — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 8, 2023

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام قليلة من مباراة حاسمة للنادي الباريسي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيّفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان قاضي التحقيق وجَّه في الثالث من مارس الماضي تهمة الاغتصاب إلى حكيمي ووضعه تحت المراقبة القضائية، فيما تحدثت محامية اللاعب عن اتهامات كاذبة.

أما محامية اللاعب فأكدت أن الاتهامات “كاذبة”، وقالت في بيان صحافي إن استدعاءه إلى التحقيق أتاح له أخيرا الفرصة للدفاع عن نفسه وخاصة أخذ علم عن الملف.

وقالت أن اللاعب حكيمي ينفي بشدة هذه الاتهامات وأنه كان موضوعا لمحاولة ابتزاز، في هذه القضية.