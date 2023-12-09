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رياضة

المغربي حكيمي يواجه لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب

عمر سلامي
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المغربي حكيمي يواجه لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب
أرشيف
أشرف حكيمي

واجه مدافع المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب.

وأعلنت النيابة العامة في بلدية نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس أن المدافع أشرف حكيمي واجه الجمعة امرأة اتهمته بالاغتصاب.

وغاب حكيمي عن تدريبات فريقه صباح الجمعة لأسباب شخصية حسب بيان لنادي باريس سان جيرمان.

وتأتي هذه المواجهة قبل أيام قليلة من مباراة حاسمة للنادي الباريسي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيّفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان قاضي التحقيق وجَّه في الثالث من مارس الماضي تهمة الاغتصاب إلى حكيمي ووضعه تحت المراقبة القضائية، فيما تحدثت محامية اللاعب عن اتهامات كاذبة.

أما محامية اللاعب فأكدت أن الاتهامات “كاذبة”، وقالت في بيان صحافي إن استدعاءه إلى التحقيق أتاح له أخيرا الفرصة للدفاع عن نفسه وخاصة أخذ علم عن الملف.

وقالت أن اللاعب حكيمي ينفي بشدة هذه الاتهامات وأنه كان موضوعا لمحاولة ابتزاز، في هذه القضية.

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