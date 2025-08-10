المغربي حكيمي يُغضب إدارة “البي آس جي” وزميله دمبيلي

أدخل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي إدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، في خلافات حادّة مع مسؤولي القناة التلفزيونية “كنال+”.

وفي تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأحد، تدخّلت إدارة نادي باريس سان جيرمان لدى قناة “كنال+”، وطالبتها بِحذف المقطع الذي يتطرّق خلاله المدافع حكيمي إلى زميله المهاجم عثمان دمبيلي، وجائزة “الكرة الذهبية” 2025.

وزعم حكيمي أنه الأجدر بِنيل هذه الجائزة، وذلك في أحدث مقابلة إعلامية أجراها مع قناة “كنال+” الفرنسية.

وفي هذا الظرف بِالتحديد، تعمل إدارة نادي “البي آس جي” على دعم لاعبها دمبيلي، من أجل نيل جائزة “الكرة الذهبية”.

ووفقا للمصدر، فإن قناة “كنال+” رفضت حذف المقطع المطلوب، وأن المقرّبين من دمبيلي استهجنوا تصريحات حكيمي. وأضافت الصحيفة تنقل تصريحات لِممثّلي أعمال دمبيلي، قولهم: “عثمان يركز تماما على بداية الموسم. لا نريد التورّط في أي جدل”.

وتألّق المهاجم الدولي الفرنسي عثمان دمبيلي في الموسم المُنقضي، حيث سجّل 36 هدفا ووزّع 16 تمريرة حاسمة، في كل المنافسات الرسمية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.