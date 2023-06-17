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رياضة

المغربي زياش يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

عمر سلامي
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المغربي زياش يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي
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حكيم زياش

أكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي حقق تقدما ملحوظا في مفاوضات التعاقد مع لاعب تشيلسي، المغربي حكيم زياش.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “النصر أحرز تقدما في المفاوضات، التي لا تزال جارية”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن زياش معجب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا أنه سيحصل على فرصة اللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك توافقا بين جميع الأطراف، اللاعب وناديه وإدارة النصر، ما يرجح بحسم الصفقة قريبا.

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