المغربي زياش يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي حقق تقدما ملحوظا في مفاوضات التعاقد مع لاعب تشيلسي، المغربي حكيم زياش.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “النصر أحرز تقدما في المفاوضات، التي لا تزال جارية”.

Al Nassr are advancing in talks to sign Hakim Ziyech from Chelsea, confirmed. Negotiations are underway — as called by Footmercato. 🚨🔵🇸🇦 #CFC #Saudi

Player open to discuss, proposal made.

Chelsea expect final bods from Saudi clubs for Ziyech and Aubameyang too. pic.twitter.com/9UBYtLGGgb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023