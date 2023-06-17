المغربي زياش يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي حقق تقدما ملحوظا في مفاوضات التعاقد مع لاعب تشيلسي، المغربي حكيم زياش.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “النصر أحرز تقدما في المفاوضات، التي لا تزال جارية”.

Al Nassr are advancing in talks to sign Hakim Ziyech from Chelsea, confirmed. Negotiations are underway — as called by Footmercato. 🚨🔵🇸🇦 #CFC #Saudi Player open to discuss, proposal made. Chelsea expect final bods from Saudi clubs for Ziyech and Aubameyang too. pic.twitter.com/9UBYtLGGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2023

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن زياش معجب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا أنه سيحصل على فرصة اللعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هناك توافقا بين جميع الأطراف، اللاعب وناديه وإدارة النصر، ما يرجح بحسم الصفقة قريبا.