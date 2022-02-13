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رياضة

المغربي عبد الرزاق حمد الله يكذّب حاليلوزيتش

سليم.ع
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المغربي عبد الرزاق حمد الله يكذّب حاليلوزيتش
أرشيف

نفى لاعب الاتحاد السعودي، المغربي عبد الرزاق حمد الله، التصريحات التي أدلى بها المدرب وحيد حاليلوزيتش بشأنه، مؤكدا أنه لم يتصل به إطلاقا..

وردّ حمد الله، على التصريحات التي قال فيها حاليلويتش، أن اللاعب يشترط اللعب أساسيا لتلبية دعوة المنتخب المغربي، حيث قال لاعب الإتحاد السعودي، أنه لم يتواصل مع المدرب البوسني أو مساعديه طيلة إشرافه على المنتخب المغربي.

ونشر حمد الله توضيحا عبر حسابه في “أنستغرام”، جاء فيه: “من خلال آخر ندوة أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه كان هناك اتصال بيني وبينه، وذكر أيضا أنني أشترط أن ألعب أساسيا، أو عدم تلبية دعوة المنتخب”.

وأضاف اللاعب المغربي: “لم يكن أي إتصال بيني وبين المدرب البوسني أو أحد مساعديه طيلة إشرافه على المنتخب”.

وقال حاليلوزيتش في ندوة صحفية بعد إقصاء المنتخب المغربي من “الكان”: “حمد الله؟ لم أكن أعرف في البداية مشكلته بالتحديد، طلبت الحديث معه، وتفاجأت أنه يشترط اللعب كأساسي نظير موافقته على حمل قميص المنتخب”.

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