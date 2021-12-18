المغربي عبد السلام وادو: تحيا الجزائر
قدّم اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو مساء السبت، تهانيه للمنتخب المحلّي الجزائري بطل العرب.
وكتب عبد السلام وادو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرا يا رجال. ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين والاتحادية والشعب الجزائري. نلتم الكأس بِجدارة واستحقاق. شكرا أيضا لِإخواننا التونسيين على المشوار الرّائع، وفلسفة اللعب، وتكوين المواهب. تحيا الجزائر”.
Bravo les Z’HOMMES. Alf Mabrok au STAFF JOUEURS, FAF ET AU PEUPLE ALGÉRIEN.
Amplement mérité. Félicitations aux Frères Tunisiens pour leur beau parcours, leur philosophie de jeu et de formation des jeunes.
O Tahya El Djazaïr 🇩🇿💚💪🏻 pic.twitter.com/DdDVPbUoBB
— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) December 18, 2021
وسبق لِعبد السلام وادو أن ساهم بِقوّة في بلوغ منتخبه المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا 2004، حيث كان ينشط في مركز مدافع. كما احترف في عديد النوادي على غرار فولهام الإنجليزي وران الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.