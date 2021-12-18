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رياضة

المغربي عبد السلام وادو: تحيا الجزائر

علي بهلولي
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المغربي عبد السلام وادو: تحيا الجزائر

قدّم اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو مساء السبت، تهانيه للمنتخب المحلّي الجزائري بطل العرب.

وكتب عبد السلام وادو عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرا يا رجال. ألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين والاتحادية والشعب الجزائري. نلتم الكأس بِجدارة واستحقاق. شكرا أيضا لِإخواننا التونسيين على المشوار الرّائع، وفلسفة اللعب، وتكوين المواهب. تحيا الجزائر”.

وسبق لِعبد السلام وادو أن ساهم بِقوّة في بلوغ منتخبه المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا 2004، حيث كان ينشط في مركز مدافع. كما احترف في عديد النوادي على غرار فولهام الإنجليزي وران الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.

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