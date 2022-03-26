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رياضة

المغربي عبد السلام وادو: هنيئا لـ “محاربي الصّحراء” وتحيا الجزائر

علي بهلولي
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المغربي عبد السلام وادو: هنيئا لـ “محاربي الصّحراء” وتحيا الجزائر

هنّأ اللاعب الدولي المغربي المعتزل عبد السلام وادو عناصر المنتخب الوطني الجزائري ومدربهم بلماضي، بعد أن عزّزوا فرص تأهّلهم لِكأس العالم 2022 بِقطر.

وكتب التقني عبد السلام وادو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد فوز الجزائر على المضيف الكاميروني: “أهنّئ أخي الأكبر جمال بلماضي ولاعبي المنتخب الجزائري على هذا الانتصار الهام. بعد نجاحكم في المرحلة الأولى، حان الوقت الآن للاسترجاع، استعدادا للشوط الأخير، بِالقدر ذاته من انشراح النفس والتضحية. تحيا الجزائر”.

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