المغربي لقجع يرضح لِقرار “الكاف” ويُقرّر إيفاد منتخبه إلى الجزائر

رضخ رئيس اتحاد المغرب لِكرة القدم فوزي لقجع لِقرار “الكاف”، وقرّر إيفاد منتخب بِلاده أشبال إلى الجزائر للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وتحتضن الجزائر “كان” الأشبال في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل، بِمشاركة غير مسبوقة لـ 12 منتخبا.

وراح لقجع يُعدّد حسنات خوض الغمار الإفريقي بِالجزائر، على اعتبار أن المنافسة مُؤهّلة لِكأس العالم 2023 صنف أقلّ من 17 سنة. في آخر اجتماع له مع أعضاء مكتبه الفيدرالي والجهاز الفني لِمنتخب الأشبال.

ويحصد رباعي نصف نهائي “كان” الأشبال بِالجزائر، تأشيرات تمثيل القارّة السّمراء في مونديال أقلّ من 17 سنة.

وكانت “الكاف” في تاريخ سابق، قد حذّرت لقجع، وطالبته بِإيفاد منتخب بلاده للأشبال إلى الجزائر، قبل انطلاق البطولة الإفريقية بِخمسة أيّام. تفاديا لِتكراره تهريج مسابقة “الشان” التي احتضنتها بلادنا في جانفي وفيفري الماضيَين.