المغربي لقجع يرغب في حضور العرس الجزائري لكن يشعر بِالذلّ في مكّة الثُوّار

بدأ رئيس اتحاد المغرب لِكرة القدم فوزي لقجع في إظهار حقده مُجدّدا، عشية تنظيم الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023، وحينها تلعب المغرب في الفوج الثالث بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، إلى جانب منتخبات غانا والسودان ومدغشقر.

وأوحى لقجع إلى صحافة النظام المغربي، لِتقول إنه يُريد حضور البطولة القارّية بِالجزائر، رغم أن بعض أعضاء المكتب الفيدرالي طرحوا فكرة المقاطعة.

وأضافت أن لقجع بعث رسالة إلى “الكاف” حتى تضغط على مُنظّمي “شان” 2023، من أجل السّماح للطائرة التي تُقلّ وفد المنتخب المغربي بِأن تدخل إلى الجزائر عبر الخطّ الجوّي “الرّباط- قسنطينة”. وليس من خلال السّفر إلى بلد أجنبي ثم القدوم إلى الجزائر.

والظّاهر أن “دمية” نظام محمد السّادس ترغب في حضور العرس الجزائري وتنتابها مشاعر الخزي، بِسبب ما فعله هذا “البيدق” المخزني في الخفاء لِتحطيم الكرة الجزائرية، بِاستغلاله لِمنصبه في تنفيذية “الكاف”، ولجوئه إلى الرّشوة وشراء الذمم. على غرار استضافة مقابلات مُنافسي “الخضر” في تصفيات كأس العالم 2022، وسفرية الحكم الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما إلى المغرب، قبل قدومه إلى الجزائر لِإدارة مباراة الكاميرون في أواخر مارس الماضي، وتوظيف الذّباب الإلكتروني هذه الأيّام في مسعى التسويد – عبثا – لِتظاهرة “شان” 2023.

ومعلوم أن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر تشهد حضور شخصيات رياضية مرموقة، أبرزها رئيسَي “الفيفا” جياني أنفونتينو، و”الكاف” باتريس موتسيبي. وخلالها سيشعر فوزي لقجع بِأنه مُجرّد قزم في مكّة الثُوّار.