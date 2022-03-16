المغربي مزراوي يعلّق على أخبار اتفاقه مع برشلونة

علّق لاعب أجاكس، المغربي نصير مزراوي على أخبار اتفاقه مع برشلونة على الانتقال للنادي الكتالوني، مع نهاية الموسم الحالي..

وقال مزراوي، خلال تصريحاته للإعلام الهولندي: “لم يكتمل أي شيء حتى الآن مع برشلونة، ولا يوجد أي شيء قريبا، وإذا حدث سأعلن عن ذلك”.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن برشلونة قدم عرضا لمزراوي براتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، وأن جوردي كرويف مستشار نادي برشلونة، كان في أمستردام، لكنه لم يحصل على توقيع مزراوي حتى الآن.

وينتهي عقد مزراوي مع أجاكس، بانقضاء الموسم الجاري، وقرر بالفعل خوض تجربة جديدة، مع ناد آخر.