-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المغربي مزراوي يعلّق على أخبار اتفاقه مع برشلونة

سليم.ع
  • 84
  • 0
المغربي مزراوي يعلّق على أخبار اتفاقه مع برشلونة

علّق لاعب أجاكس، المغربي نصير مزراوي على أخبار اتفاقه مع برشلونة على الانتقال للنادي الكتالوني، مع نهاية الموسم الحالي..
وقال مزراوي، خلال تصريحاته للإعلام الهولندي: “لم يكتمل أي شيء حتى الآن مع برشلونة، ولا يوجد أي شيء قريبا، وإذا حدث سأعلن عن ذلك”.
وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن برشلونة قدم عرضا لمزراوي براتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، وأن جوردي كرويف مستشار نادي برشلونة، كان في أمستردام، لكنه لم يحصل على توقيع مزراوي حتى الآن.
وينتهي عقد مزراوي مع أجاكس، بانقضاء الموسم الجاري، وقرر بالفعل خوض تجربة جديدة، مع ناد آخر.

مقالات ذات صلة
الوزير سبقاق يستقبل رئيس لجنة تنظيم “الشان”

الوزير سبقاق يستقبل رئيس لجنة تنظيم “الشان”

ميسي يريد العودة إلى برشلونة

ميسي يريد العودة إلى برشلونة

مدرب وستهام الانجليزي يبعث برسالة جديدة لبن رحمة

مدرب وستهام الانجليزي يبعث برسالة جديدة لبن رحمة

بعد اتهامه بالتآمر على المنتخب الجزائري.. المغربي لقجع يرد

بعد اتهامه بالتآمر على المنتخب الجزائري.. المغربي لقجع يرد

وزير الرياضة يكشف أسباب تخفيض سعر التذاكر مجددا

وزير الرياضة يكشف أسباب تخفيض سعر التذاكر مجددا

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “هني” في تأهّل الغرافة

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “هني” في تأهّل الغرافة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد